Android-разработчики начали тестировать в своих проектах компилятор K2 для языка программирования Kotlin





Согласно опубликованной информации, Android-разработчики начали тестировать в своих проектах компилятор K2 для языка программирования Kotlin. Версия 1.9.0 Kotlin стабилизирует ряд функций этого языка.

реклама

предоставлено : JetBrains

Kotlin 1.9.0 - последняя версия статически типизированного языка JetBrains, который теперь необходим для мобильной разработки под Android, включает бета-версию компилятора K2 для JVM, которая повышает производительность. Представленная месяц назад версия Kotlin 1.9.0 также обеспечивает базовую поддержку в K2 для проектов Kotlin/Native и Kotlin/Crossplateform.

K2 был разработан для повышения производительности, унификации всех платформ, поддерживаемых Kotlin, ускорения разработки новых языковых функций и предоставления API для расширений компилятора. K2 должен стать стабильным компилятором по умолчанию в Kotlin 2.0.

Начиная с этой версии Kotlin 1.9.0, разработчики могут тестировать компилятор K2 с помощью свойства Gradle kotlin.experimental.tryK2=true. В Kotlin 1.9.0 в отчетах Gradle system build теперь указывается, использовался ли для компиляции кода компилятор K2 или текущий компилятор. Кэш конфигурации Gradle, который ускоряет процесс сборки, поддерживается в кроссплатформенных библиотеках.

Как сообщается, Kotlin 1.9.0 также стабилизирует ряд языковых функций, в частности:

- Переопределение функции values() класса enum. Kotlin 1.8.20 представил свойство entries для классов перечислений в качестве экспериментальной функции;

- Стабилизацию объявлений объектов данных, введенных в Kotlin 1.8.20;

- Добавлена поддержка вторичных конструкторов с телами в встроенных классах значений.

Другие функции и улучшения Kotlin 1.9.0:

- пользовательский распределитель памяти присутствует в предварительной версии в Kotlin/Native, чтобы повысить производительность его диспетчера памяти;

- Предлагаются оптимизации размера и производительности для целевой Kotlin/Wasm (веб-сборка). Kotlin/Wasm больше не поддерживает динамические типы. От них отказались в пользу универсального типа JSAny для лучшей совместимости с JavaScript;

- API стандартной библиотеки для работы с диапазонами без верхнего предела теперь стабилен;

- Предлагается общая функция для получения группы захвата регулярных выражений regex по имени;

- Целевой макет Android является значением по умолчанию. Это заменяет предыдущую схему именования каталогов;

- Утилита пути для создания родительских каталогов createParentDirectories () позволяет создать новое имя файла со всеми необходимыми родительскими каталогами.

Kotlin 1.9.0 продолжает Kotlin 1.8.0, который представил поддержку Java 19 и экспериментальные функции для копирования или удаления содержимого каталога в JVM. Инструкции по началу работы с Kotlin доступны на веб-сайте проекта .