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Дорогое охлаждение или бюджетное? Что лучше для райзена, который "не умеет" охлаждаться? В этом цикле статей мы разобрались с нюансами охлаждения чиплетных процессоров и ответили на основные и распространенные вопросы. Однако, вопрос целесообразности приобретения башенного кулера среднего ценового диапазона не дает покоя любителям сравнений и обзоров. Покажет ли он результаты лучше, чем боксовый Wraith, стоит ли переплачивать за более дорогую систему?

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По многочисленным просьбам пользователей мы протестировали доступную систему охлаждения DeepCool Gammax GT на аналогичной системе с одинаковыми настройками. Нравится "народное" железо? Встречайте:

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Почти в три раза дешевле, чем Dark Rock 4 из прошлого сравнения. То есть, по цене сравним с Wraith Max. Покажет ли он достойный результат, способен ли конкурировать и быть "народным"? Давайте разбираться.

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Внешне, кулер ничем не примечателен и является самым простым вариантом исполнения башни. Однако, если сравнить его с младшей линейкой Gammaxx, то можно отметить более качественную сборку. Особенно постарались над внешним видом, добавив RGB подсветку верхней планки, закрытые торцы тепловых трубок. В общем, у него есть все задатки стать достойным конкурентом не только боксовым кулерам, но и даже собратьям подороже. Если внешний вид не скрывает привычных этой серии недостатков, конечно.

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Так, основная деталь этой системы осталась классически бюджетной и не предвещает интересных результатов:

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Хотя, на первый взгляд все довольно неплохо: четыре тепловых трубки, крепление о четырех болтах, а не двух, как это сделано даже в более дорогих продуктах. Но основание... оставляет желать лучшего: медь вперемешку с алюминием в самом горячем месте - это точно минус. Тем более в сборках с райзенами последнего поколения, где, как мы уже разобрались, и так посредственная теплоотдача. Впрочем, тесты покажут, что из себя представляет этот винегрет. Тем более отпечаток довольно неплох:

В деле

Тестирование проводилось на аналогичной системе, в аналогичных температурных условиях и со всеми любимой MX-4. Набор тестов аналогичный:

Температура в простое. Плюс четыре градуса от Dark Rock. Минус градус от Wraith Max. Лучше стокового кулера, но полностью сдает позиции перед топом.

Прогрев в ОССТ показывает ту же разницу, что и в простое. Минус градус от стока, плюс четыре градуса от Dark Rock.

Почти два с половиной градуса между DR4 и этим кулером. Зато Gammaxx GT все также опережает боксовый кулер. Производительность системы в бенчмарке остается одинаковая на всех трех вариантах СО.

В стресс-тесте ситуация кардинально меняется, и Gammaxx GT со свистом проигрывает не только DR4, но даже Wraith Max. Двенадцать градусов разницы между стоком и этим кулером! При меньшей производительности. Вот это да! C Dark Rock лучше и не сравнивать.

Удивительно? В начале обзора мы сделали акцент на качестве подошвы кулера. Вот вам и прямой контакт. Нет, не работает это, как обещают производители. Особенно, если тепловые трубки впрессованы в алюминий. Даже на боксовом кулере меньше температура, потому что там подошва однородная, а не комбинированная с алюминием. Таким образом, в момент пиковой нагрузки литое теплоемкое основание способно не только снять больше тепла с одного квадрата, но и делает это в разы быстрее, не позволяя температуре прыгать на столь высокие значения. Gammaxx GT же совершенно не справляется с краткосрочными температурными всплесками.

Выводы

Народный кулер... Хотя все твердят, что покупка дорогого охлаждения бессмысленна, особенно для Zen2 процессоров, серия наших тестов показывает обратное. Смысл есть, и покупка будет в любом случае оправдана. Что касается народных бюджетных систем с фальшивыми оценками от обозревателей из YouTube или других СМИ, то здесь решать уже вам. Настоящая ситуация показана наглядно, тесты не предвзяты, вся информация есть на скриншотах, а выводы очевидны. Да, система от DeepCool справляется с охлаждением процессора в линейных задачах, причем делает это заметно тише боксового. Однако, ни один обзор не рассказал о том, как неумело он справляется с сильными краткосрочными нагрузками. А ведь это основная задача системы охлаждения. Такие скачки температур сильнее всего проявляют себя в играх. И тут Gammaxx проявит себя не лучшим образом. И все же, выбор дело индивидуальное и никто его не осуждает.