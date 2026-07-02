Причиной называют нехватку финансирования, высокую стоимость кредитов и затраты на импортозамещение.

Согласно информации, которой располагают осведомлённые источники, производственная программа среднемагистрального самолёта МС-21 пересмотрена в сторону значительного уменьшения. Плановый выпуск ограничен 32 единицами, куда входят и будущие опытные экземпляры модификации МС-21-210. Это существенно ниже прежних амбициозных прогнозов, которые предполагали гораздо больший объём серии.

Изображение: yakovlev.ru

В числе ключевых причин называется недостаточное финансирование проекта. На этом фоне на Иркутском авиационном заводе, где ведётся сборка лайнеров семейства МС-21, уже начались сокращения штата. По словам источников, ситуация усугубляется несколькими факторами одновременно: высокой стоимостью заёмных средств, ограниченным доступом к финансированию крупных промышленных программ, а также масштабными расходами на замещение импортных комплектующих и систем.

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Официальных комментариев ни от предприятия-изготовителя, ни от разработчика самолёта на момент публикации не поступало. Сведения о сокращении производственной программы до 32 машин и о кадровых изменениях пока не находят официального подтверждения. Вопрос о дальнейшей судьбе одного из ключевых проектов отечественного авиастроения остаётся открытым до появления официальных заявлений со стороны ОАК или профильных ведомств.