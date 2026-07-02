Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Причиной называют нехватку финансирования, высокую стоимость кредитов и затраты на импортозамещение.
реклама

Согласно информации, которой располагают осведомлённые источники, производственная программа среднемагистрального самолёта МС-21 пересмотрена в сторону значительного уменьшения. Плановый выпуск ограничен 32 единицами, куда входят и будущие опытные экземпляры модификации МС-21-210. Это существенно ниже прежних амбициозных прогнозов, которые предполагали гораздо больший объём серии.

Изображение: yakovlev.ru

В числе ключевых причин называется недостаточное финансирование проекта. На этом фоне на Иркутском авиационном заводе, где ведётся сборка лайнеров семейства МС-21, уже начались сокращения штата. По словам источников, ситуация усугубляется несколькими факторами одновременно: высокой стоимостью заёмных средств, ограниченным доступом к финансированию крупных промышленных программ, а также масштабными расходами на замещение импортных комплектующих и систем.

реклама

Официальных комментариев ни от предприятия-изготовителя, ни от разработчика самолёта на момент публикации не поступало. Сведения о сокращении производственной программы до 32 машин и о кадровых изменениях пока не находят официального подтверждения. Вопрос о дальнейшей судьбе одного из ключевых проектов отечественного авиастроения остаётся открытым до появления официальных заявлений со стороны ОАК или профильных ведомств.

#ростех #гражданская авиация #мс-21 #оак #инсайд #объединённая авиастроительная корпорация #яковлев #иркутский авиационный завод #сокращение производства
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Пилоты Boeing и Airbus высоко оценили лётные характеристики нового российского самолёта Ил-114-300
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
УАЗ в сентябре запустит производство крупного рамного внедорожника Sollers S9
Возрождённая «Волга» пока не собирается поставлять автомобили на экспорт
SpaceX планирует строительство трубопровода длиной 13 км для снабжением топливом Starship
Кольцо галактик диаметром 1,3 млрд световых лет ставят под сомнение теории эволюции Вселенной
Опубликовано фото спутника, зафиксировавшего экстремальную жару в Европе с температурой до +55 °C
Casio представила механические часы Edifice EFK-200 за пределами Китая
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
В Красноярске специалисты из Китая завершили проходку первого тоннеля метротрама длиной 2,5 км
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Эксперт сравнил производительность Steam Machine с одним и двумя модулями оперативной памяти
Блокбастер «Супергёрл» провалился в прокате и принесёт своим создателям убытков примерно на $100 млн
В сети появились снимки нового BMW X5 - дизайн кроссовера стал известен за день до премьеры
SilentPC выпустила водонепроницаемый безвентиляторный мини-ПК на базе процессоров AMD Ryzen 9000X
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Эксперт рассказал о наиболее надёжных в России автомобилях с пробегом не дороже миллиона рублей
Три модели автомобилей Volga показали на Дне открытых дверей в новом дилерском центре

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Что такое 1С и её разновидности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter