Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) на авиабазе Райт-Паттерсон запустила новый суперкомпьютер Flyer стоимостью 20 млн долларов. Машина способна решать задачи за день, на которые обычному ноутбуку потребовалось бы 500 лет.

На авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового суперкомпьютера Flyer, созданного Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL). Как сообщил директор Центра суперкомпьютерных ресурсов Минобороны Брайон Фостер, вычислительная мощность машины позволяет решать за один день задачи, с которыми среднестатистический ноутбук справлялся бы на протяжении 500 лет.

Изображение: interestingengineering.com

Технические характеристики Flyer впечатляют: 186 тысяч процессорных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт дискового пространства. Для сравнения: такой объём RAM эквивалентен совокупной памяти 2 миллионов типичных ноутбуков. Стоимость проекта составила 20 миллионов долларов.

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Бригадный генерал Дуглас Уикерт, командующий AFRL, отметил, что новый компьютер поможет исследователям не только решать текущие задачи, но и создавать технологии будущего. Член Палаты представителей Майк Тёрнер назвал инвестицию в Flyer вложением в будущее, которое будет приносить дивиденды ещё долгие годы.

Изображение: dailybeirut.com (обработано Qwen)

Flyer стал десятым суперкомпьютером AFRL, развёрнутым на базе Райт-Паттерсон. Его мощность оценивается в 14 петафлопс — это 14 квадриллионов операций в секунду. Для наглядности: если бы 8 миллиардов человек выполняли по одному вычислению в секунду, им потребовалось бы четыре года, чтобы достичь производительности, которую Flyer выдаёт за одну секунду.

Основное предназначение суперкомпьютера — моделирование экспериментов, которые невозможно или опасно проводить в реальных лабораторных условиях, а также решение сложнейших вычислительных задач в интересах обороны. Как подчеркнул Келли Далтон, директор программы высокопроизводительных вычислений Минобороны, вся эта мощность направлена на разработку технологий и вооружений, необходимых для ведения боевых действий.

Далтон провёл историческую параллель с братьями Райт, которые в своей веломастерской в Дейтоне построили шестифутовую аэродинамическую трубу, провели сотни экспериментов с профилями крыльев и перевели эмпирические данные в математические уравнения для расчёта подъёмной силы, лобового сопротивления и тяги. По его словам, Flyer продолжает этот дух системного научного подхода.