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«Чудо-батарея» Donut Lab оказалась обычным литий-ионным аккумулятором
сле нескольких месяцев расследования более 20 независимых экспертов в области аккумуляторов пришли к выводу: технология, которую финский стартап Donut Lab продвигал как прорывную твёрдотельную натрий-ионную батарею, на самом деле является обычной литий-ионной ячейкой.
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На презентации в рамках CES 2026 Donut Lab заявила о батарее с фантастическими характеристиками: удельная энергоёмкость 400 Вт*ч/кг, ресурс в 100 000 циклов зарядки и полная зарядка за 5 минут. Эти цифры мгновенно привлекли внимание индустрии. Однако независимые испытания, в том числе проведённые финским техническим исследовательским центром VTT, не смогли подтвердить ни заявленную энергоёмкость, ни долговечность.

Изображение: interestingengineering.com

В новом отчёте проанализированы данные тех самых тестов. Главная улика — напряжение. При 50% заряда батарея Donut Lab выдавала около 3,7–3,8 вольта, что характерно для литий-ионных батарей с высоким содержанием никеля и никель-марганцево-кобальтовой химией. Натрий-ионные аккумуляторы обычно работают при более низких напряжениях и редко превышают 3,5 вольта при том же уровне заряда.

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Ещё более убедительным оказалось измерение расширения ячейки в процессе зарядки. При зарядке ионы внедряются в анод, заставляя его расширяться. Графитовые аноды имеют уникальную картину расширения из-за слоистой структуры графита. Ячейка Donut Lab продемонстрировала именно этот паттерн. Это имеет решающее значение, потому что ионы натрия слишком велики, чтобы встраиваться в графит так же, как ионы лития. По словам следователей, графитовый паттерн расширения неопровержимо доказывает, что активным ионом в батарее является литий. На основе этих данных эксперты оценили реальную энергоёмкость примерно в 298 Вт*ч/кг — хороший показатель для современной литий-ионной батареи, но очень далёкий от заявленных 400.

Расследование показало, что технология поступила от немецкой компании CT Coatings, которая передала её финской Nordic Nano и уже оттуда — Donut Lab. При этом Nordic Nano никогда не производила батарейных ячеек для рынка. Эксперты, общавшиеся с представителями CT Coatings, усомнились в их компетенции. Юлиан Цанау из Института Фраунгофера вспоминает: «Первое впечатление было, что эти люди понятия не имеют, как на самом деле работает батарея. Они говорили об отсутствии редкоземельных металлов и поэтому лития, но любой химик знает, что литий не имеет никакого отношения к редкоземельным минералам».

Сообщается, что более 900 акционеров владеют 50 акциями или меньше, что указывает на большое количество мелких частных инвесторов. Инвесторов якобы завлекали обещаниями десятикратной доходности. Финские финансовые регуляторы и уголовные органы сейчас занимаются этим делом. До сих пор неясно, появятся ли когда-нибудь на рынке реальные продукты на основе этой «чудо-батареи».

#финляндия #обман #акб #перспективные разработки #литий-ионная батарея #перспективные технологии #натрий-ионная батарея #donut lab
Источник: interestingengineering.com
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