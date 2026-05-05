Авиаэксперт Илья Шатилин заявил, что представленная в Казани модель дальнемагистрального лайнера Ту-454 — это всего лишь концепт без реальных чертежей. По словам специалиста, о коммерческом успехе самолёта можно будет говорить только после выхода в серию и полной окупаемости программы.

Показанная недавно модель перспективного дальнемагистрального лайнера Ту-454 пока не имеет реальной технической основы для серийного производства. Об этом в интервью заявил главный редактор портала FrequentFlyers, авиаэксперт Илья Шатилин.

Источник: Nano Banana

По словам специалиста, самолёт подобной размерности действительно востребован, в том числе для выполнения международных рейсов в страны Юго-Восточной Азии. Однако то, что было продемонстрировано в Казани, является даже не прототипом. «Одна моделька, по которой видно, что за ней не стоит никаких чертежей», — цитирует Шатилина профильное издание.

Говорить о каком-либо коммерческом успехе проекта можно только тогда, когда машина не только летает и выпускается серийно, но когда вся программа полностью окупается. А для этого, по мнению эксперта, необходимо построить ещё очень много экземпляров.

Ранее член правления Ассоциации малых авиационных предприятий Андрей Патраков уже высказывал мнение, что в России сегодня ни одно из оставшихся конструкторских бюро не способно самостоятельно справиться с разработкой Ту-454.