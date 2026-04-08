ОДК-СТАР получило разрешение Росавиации на серийное производство электронного регулятора и блока защиты для двигателя ПД-8 — эти агрегаты полностью состоят из российских компонентов.

Пермская компания ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) добилась расширения производственных полномочий от Росавиации. Теперь предприятие может серийно изготавливать два критически важных электронных элемента для комплекса управления авиадвигателем ПД-8, который устанавливается на самолёты «Superjet». Речь идёт об электронном регуляторе РЭД-8 и блоке защиты двигателя БЗД-8.

Разрешение выдано после комплексного аудита, проведённого комиссией Федерального агентства воздушного транспорта. Специалисты проверили производственные цеха, контрольные карты, управление проектными данными, процессы изготовления и испытаний, а также систему работы со смежниками. Председатель комиссии Татьяна Герман подчеркнула, что выстраивание и обеспеченность производства, а также квалификация работников произвели на проверяющих хорошее впечатление.

Вся система автоматического управления САУ-8, включающая РЭД-8, БЗД-8, устройство хранения данных, дозатор топлива и другие компоненты, спроектирована силами компании. При создании использовались исключительно материалы российского производства и отечественная электронная элементная база.

Директор по качеству и сертификации ОДК-СТАР Надежда Больбат подчеркнула, что полученное разрешение позволяет запустить серийное производство этих агрегатов. Ранее предприятие уже получило свидетельства о годности комплектующих, и теперь полностью готово к их массовому выпуску.

Напомним, турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн спроектирован и изготавливается на фирмой ОДК-Сатурн в Рыбинске (Ярославская область). Он создан для ближнемагистральных самолётов SJ-100 («Суперджет») и самолётов-амфибий Бе-200.