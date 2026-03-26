Учёные разработали материал, который может скрывать от радаров. Кроме того, эти материалы станут основой для высокоэффективных антенн, необходимых для развития 6G-связи.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Applied Physics, показывает, что 3D-печатные материалы могут стать основой для гибких плащей-невидимок, скрывать от радаров и обеспечить прорыв в беспроводной связи.



Метаповерхность — это двумерная структура из микро- и наноэлементов. Меняя форму таких элементов, можно управлять амплитудой, фазой и поляризацией электромагнитных волн. Для снижения заметности объекта на радарах есть две стратегии: поглощать волны или рассеивать волны так, чтобы отраженный сигнал был слишком слабым для обнаружения.

Проблема в том, что традиционные метаповерхности сложно и дорого формировать в сложные формы. Для этого их приходится сращивать из отдельных фрагментов. 3D-печать решает эту задачу.

В 2021 году исследователи создали 3D-печатный плащ-невидимку, который работает при любой поляризации падающего света. Он отражает лучи под тем же углом, под которым они падают, имитируя отражение от плоской поверхности. Это делает объект невидимым для радаров независимо от угла обзора.

Авторы исследования подчеркивают, что главный потенциал метаповерхностей — не в маскировке, а в связи. Антенны на их основе смогут работать в широком диапазоне частот с высоким коэффициентом усиления и адаптировать лучи 6G в реальном времени. Это критически важно для будущих поколений беспроводных сетей.