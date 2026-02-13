Компания PowerLight передала энергию лазером на дрон, находящийся на высоте 1500 метров, обеспечив возможность неограниченного полета.

Американская компания PowerLight в декабре 2025 года продемонстрировала технологию беспроводной передачи энергии с помощью лазера. В ходе испытаний наземная станция непрерывно подавала питание на дрон K1000ULE, находившийся на высоте 1500 метров. Аппарат способен держаться в воздухе до 30 часов без дозаправки, но с внешним источником энергии время его работы становится неограниченным.

Система работает следующим образом. Передатчик отслеживает скорость и вектор движения беспилотника, после чего направляет лазерный луч точно на приемную панель. Инженеры компании называют это не просто точечной передачей энергии, а созданием интеллектуальной энергетической инфраструктуры. Испытания подтвердили работоспособность алгоритмов слежения и передачи энергии.

Лазерный метод имеет свои особенности. Длина волны составляет несколько микрометров, что обеспечивает высокую плотность энергии на малой площади приемника. Однако атмосферные явления, такие как туман, дождь, турбулентность, могут рассеивать луч. Кроме того, лазерное излучение представляет опасность для зрения, поэтому применение требует строгих мер безопасности.

Альтернативные подходы развивают и другие компании. Новозеландская EMROD испытывает передачу энергии микроволнами для снабжения удаленных островов и карьерных самосвалов. Американская Reach Power использует радиоволны как «компромиссный» вариант между дальностью, безопасностью и компактностью приемников.

По мнению разработчиков, питание беспилотников — пока лишь один из первых вариантов применения технологии. В перспективе передача энергии на расстояние может обеспечить связь с труднодоступными территориями, питание электромобилей на ходу и даже доставку энергии с орбитальных солнечных электростанций.