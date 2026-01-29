Учёные из Университета Тиба в Японии представили алгоритм Dual Perigee, который сокращает задержки в блокчейн-сетях для Интернета вещей на 48%, делая технологию пригодной для приложений реального времени. Решение устраняет дублирование данных и оптимизирует топологию сети.

Исследователи из Университета Тиба (Chiba University, Япония) представили алгоритм Dual Perigee, который может решить ключевую проблему интеграции блокчейна и Интернета вещей (IoT) – высокую задержку передачи данных. Новый подход сокращает задержки почти на 50% по сравнению со стандартными методами, что делает блокчейн пригодным для критически важных приложений реального времени, таких как беспилотные автомобили или промышленный мониторинг.

Может быть интересно

Изображение: Gemini

Основная проблема, мешающая применению блокчейна в IoT, заключается не в самом протоколе, а в неэффективной топологии пиринговых сетей (P2P). Децентрализованный обмен данными между устройствами приводит к массовому дублированию информации, что создаёт перегрузку и очереди, замедляющие работу всей системы.

Алгоритм Dual Perigee предлагает децентрализованное и лёгкое решение. Каждое устройство в сети самостоятельно оценивает скорость доставки данных от своих соседей и разрывает медленные соединения, находя более быстрые альтернативы. Этот процесс позволяет сети динамически самоорганизовываться в оптимальную конфигурацию без центрального контроллера, что критически важно для масштабируемых IoT-систем.

В симуляциях сети из 50 узлов Dual Perigee не только почти вдвое сократил задержки по сравнению с методом, используемым в Ethereum, но и превзошёл другие передовые алгоритмы почти на 25%. При этом алгоритм не требует значительных вычислительных ресурсов, используя пассивные измерения уже получаемых данных, что идеально для ограниченных по мощности IoT-устройств.

Новый алгоритм может стать основой для блокчейн-платформ, поддерживающих умные города, промышленный IoT, системы здравоохранения и отслеживание цепочек поставок, где важна скорость и надёжность передачи защищённых от несанкционированного доступа данных.