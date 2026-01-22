Издание Military Watch Magazine провело анализ реальных возможностей палубных F-35C Корпуса морской пехоты США в преодолении современных иранских систем противовоздушной обороны с учётом технологических ограничений и вероятной тактики применения.

Возможности истребителей F-35C КМП США по преодолению современных систем ПВО Ирана остаются предметом анализа. Авианосец USS Abraham Lincoln с эскадрильей VMFA-314, вооружённой F-35C, переброшен в зону ответственности 5-го флота США на Ближнем Востоке. Данный самолёт, в отличие от версии F-35B, обладает увеличенной дальностью, повышенной боевой нагрузкой и оптимизирован для действий с полноразмерных авианосцев.

Может быть интересно

Ключевой задачей F-35 в конфликте с Ираном рассматривается противостояние интегрированной системе ПВО, включающей отечественные комплексы дальнего радиуса действия, такие как «Бавар-373» (Bavar-373). Сильными сторонами F-35 являются малозаметность, мощный комплекс РЭБ и развитая пассивная сенсорная система, что теоретически позволяет ему обнаруживать и поражать цели, минимизируя риск обнаружения.

Однако практическое применение может быть ограничено. Основная проблема — задержки с внедрением стандарта Block 4. Без этого обновления F-35C лишены возможности применять современные высокоточные средства поражения наземных целей, в частности противорадиолокационные ракеты AGM-88G (AARGM-ER), критически важные для подавления ПВО. Как сообщалось, в ходе операций на Ближнем Востоке в 2025 году израильские F-35I в первую очередь использовались как платформы сбора разведданных и целеуказания для менее скрытных самолётов 4-го поколения.

Таким образом, в гипотетическом конфликте F-35C КМП, развёрнутые на USS Abraham Lincoln, с высокой вероятностью будут выполнять роль «сетевых узлов», обеспечивая осведомлённость для ударных групп, а не действовать как самостоятельные ударные единицы. Непосредственное подавление вражеской ПВО, вероятно, ляжет на специализированные самолёты РЭБ EA-18G Growler из состава палубной авиации и другие платформы, вооружённые противорадиолокационными ракетами.