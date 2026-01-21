В Кливленде нашли потерянную книгу британского солдата, который воевал в 1812 году и потерял руку, а потом рассказал о своей непростой жизни.

В библиотеке Исторического общества Западного резерва в Кливленде (Огайо, США) обнаружен считавшийся утраченным второй том мемуаров Шедрака Байфилда — британского солдата, воевавшего в войне 1812 года. Находка была сделана историком Кембриджского университета Имоном О’Кифом. Ранее исследователям был известен лишь один автобиографический текст ветерана, опубликованный в 1840 году.

Шедрак Байфилд служил в форте Джордж у реки Ниагара. В ходе боевых действий он получил тяжёлое мушкетное ранение, приведшее к ампутации левого предплечья без анестезии. После войны, вернувшись в Англию, он из-за инвалидности не смог работать ткачом. Байфилд заказал кузнецу протез с железным крюком и в 1840 году опубликовал книгу «Повествование солдата лёгкой роты», рассчитывая на поддержку состоятельных покровителей.

Обнаруженный текст 1851 года, озаглавленный «История и обращение британского солдата», представляет иную версию его жизни. Здесь Байфилд делает акцент на духовном преображении — от «грешника» к «набожному христианину». В отличие от первого издания, вторая книга подробно описывает хронические боли, бытовые трудности и периоды безработицы после войны, а также признаётся в мародёрстве во время службы.

После публикации второй книги жизнь ветерана не стала спокойной. В 1853 году его обвинили в нанесении травмы железным крюком оппоненту во время конфликта из-за контроля над деревенской часовней. Байфилд, овдовев, женился вновь, но продолжал испытывать финансовые трудности. В 1867 году он издал третью книгу, однако её экземпляры не сохранились.