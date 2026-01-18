Ученые обнаружили следы растительного яда на каменных наконечниках стрел из Южной Африки, что стало прямым доказательством использования отравленного оружия в каменном веке.

Исследователи из Южной Африки и Швеции проанализировали кварцевые наконечники стрел возрастом 60 тысяч лет из пещеры Умхлатузана в Квазулу-Натал. Химический анализ выявил алкалоиды бупханидрин и эпибупханизин — характерные вещества растения Boophone disticha, известного как гифбол или "ядовитый лук". Эти следы сохранились несмотря на тысячелетия в земле.

То же вещество обнаружили на наконечниках XVIII века из шведских коллекций. Это указывает на тысячелетнюю традицию использования яда охотниками. Растение до сих пор применяют местные народы для охоты благодаря сильному токсическому эффекту.

Люди той эпохи и местности не только изобрели лук со стрелами раньше предполагаемого срока, но и разбирались в химии растений. Нанесение яда требовало планирования и знания действия токсинов по времени.

Ранее косвенные признаки указывали на использование ядов, но это первое прямое химическое доказательство. Наконечники связаны с охотой, где яд повышал эффективность. Ученые отметили стабильность веществ, позволившую их обнаружить через 60 тысяч лет.

Руководитель анализа Свен Исакссон из Стокгольмского университета подчеркнул сложность идентификации органических остатков. Марлиз Домбард из Университета Йоханнесбурга отметила раннее изобретение отравленных стрел в Южной Африке. Андерс Хегберг из Линнеусского университета связал эту практику с современным уровнем когнитивных способностей.