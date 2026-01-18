Китай наращивает запуски и орбитальную активность, нараяду с США рассматривая космос как возможную зону боевых действий.

13 января ракета "Чанчжэн-6А" стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси (Китай), выведя спутник дистанционного зондирования на низкую околоземную орбиту. Это был первый орбитальный запуск Китая в 2026 году. Всего чуть более часа спустя "Чанчжэн-8А" стартовала с космодрома Вэньчан на Хайнане, в 2600 км от Тайюаня. США к этому времени выполнили уже пять пусков: три с Восточного полигона на мысе Канаверал и два с Западного на базе Ванденберг.

Известно, что в 2025 году Китай провел 73 пуска, против 51 в 2024-м. По данным CASC (Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация), почти все они были проведены на ракетах семейства "Чанчжэн" средней грузоподъемности. Всего за 2025 год развернуто более 300 аппаратов, пуск при этом проходил в среднем каждые пять дней.

Коммерческие наблюдательные трекеры отмечают рост орбитальной активности Пекина. Китай, подобно США, рассматривает космос как арену военных действий и реализует комплексную стратегию для лидерства. За десять лет коммерческий сектор Китая превратился в организованную систему с государственной поддержкой, ударными темпами сокращая разрыв с США. К декабрю 2025 года на орбите находится уже свыше 1300 китайских спутников. Также известно, что китайцы тестируют ИИ на орбите (в части распознавания кораблей использующих коммерческие космические аппараты), внедряют спутники со стелс-технологиями, отрабатывали дозаправку.

Главный сержант Воздушных сил США Рон Лерч на конференции Spacepower в Орландо отметил выполнение нескольких целей очередного (14-го по счёту) пятилетнего плана Китая — первого после создания Космических сил НОАК в апреле 2024 года.

План включал спутниковую связь, дистанционное зондирование и многоразовые ракеты. Лерч обратил внимание, что Китай имеет возможность фиксировать мировые американские активы.

Китай намерен к середине 2026 года провести первый запуск и возврат многоразовой ракеты — два испытания в конце 2025-го не удались. США в этом направлении пока опережают имея на счету успешные проекты с "Falcon" SpaceX и "New Glenn" Blue Origin.

Китай всеми способами пытается сократить отставание в многоразовых носителях и LEO-группировках. Известно, что китайские компании подали в МСЭ ООН заявки на вывод на орбиту рекордных 200 тысяч спутников.