Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
ВМС США начали разработку тактики для ведомых боевых беспилотных самолётов
ВМС США начали виртуальную отработку тактики совместного применения пилотируемых истребителей и ведомых беспилотников.

Хотя до принятия на вооружение реального беспилотного аппарата остается несколько лет, ВМС США уже приступили к разработке тактики применения автономных истребителей совместно с пилотируемыми машинами.

Центр ВМС США интегрировал так ведомые боевые летательные аппараты (СКЛА) с истребителями Lockheed Martin F-35 в рамках виртуального испытательного полигона — Объединенной среды моделирования (ОСМ). Эта среда была создана для тестирования систем F-35 без риска перехвата их излучений иностранными разведками.

Теперь ОСМ используется для отработки тактики взаимодействия пилотируемых истребителей с беспилотными аппаратами. В ходе учений пилоты F-35, используя планшеты, управляли несколькими виртуальными БПЛА и поражали цели управляемыми ракетами.

Параллельно ВМС начали разработку собственного палубного беспилотного истребителя. В сентябре 2025 года контракты на предварительные исследования получили компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics и Northrop Grumman. Три из них уже работают над аналогичными проектами для ВВС США, а Boeing создает аппарат MQ-28A Ghost Bat для ВВС Австралии.

ВМС ранее заявляли, что до 60% авиакрыла авианосцев в будущем могут составлять беспилотные платформы. Корпус морской пехоты США уже выбрал в качестве своего первого ведомого БПЛА модификацию беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie с комплектом систем от Northrop. Этот аппарат ранее использовался для испытаний совместных полетов с F-35B, F-15E и F-16C.

До конца 2027 года ВМС планируют интегрировать в ОСМ свои основные палубные самолеты — истребители Boeing F/A-18E/F и самолет РЭБ EA-18G, а также самолет ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye. Австралия  в декабре 2025 года уже продемонстрировала возможность взаимодействия F/A-18F с беспилотным MQ-28, когда последний успешно поразил цель по переданным с истребителя данным.

#сша #бпла #разработка #lockheed martin #ввс #испытания #вмс #беспилотная авиация #loyal wingman #collaborative combat aircraft (cca)
Источник: flightglobal.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
6
Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
+
Разгадана тайна обитания рогатых клювоносых динозавров в Европе
1
FAZ: ВС Германии не смогли защитить ПРО Arrow 3 от пролетавших БПЛА
+
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
1
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
TCL выпустила телевизор X11L SQD-Mini LED для противостояния телевизорам с RGB LED-подсветкой
+
Конгресс США определил, где будут выиграны или проиграны следующие вооруженные конфликты США
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
2
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
3
После удара «Орешником» Запад обсуждает невозможность перехвата ракеты и уязвимость стран ЕС
1
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
6
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
2
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
22
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
25
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
10
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
+

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
23:40
Хм... с каких пор в 13 и 14 серии отключен AVX512? В 12 поколении был косяк с Е ядрами, потому всей линейке выпилили AVX-512, потом всё вернули в зад в 13 и 14 поколении.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Яков Рудев
23:05
Кто нибудь объясните мне как они собираются охлаждать цод в космосе? Там нет атмосферы для воздушного охлаждения, нет воды для водяного. Излучением? Что то себе плохо такую систему представляю?
Учёные прогнозируют перемещение гонки в сфере искусственного интеллекта в космос
Александръ
22:57
Не видел до сих пор ни одного доказательства, чтобы обезьяна могла стать человеком. А вот наоборот - пожалуй да...
Бугорок на кости возрастом 7 млн лет может сделать Sahelanthropus tchadensis предком человека
Александръ
22:55
Дорогой друг! Тут бы стоило подумать не о том, что тебя отключат от глобального интернета, пуская только по белым спискам, а о том, что может статься, что в результате военного конфликта с НАТО вырубя...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Александръ
22:47
Познакомился с линуксами более 20 лет назад. Сперва было туго и был главный вопрос - зачем. Примерно с 2012 года Ubuntu и Mint стали рабочими ОС для меня. Появилась своя home lab и vps. Все на debian/...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
OPb7WQ
22:13
не пишіть в лс. ось вам ще
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Владимир
22:11
Я бы взял xeon ядер на 20 какой-нибудь под виртуалки, да нет под них нормальных материнок размером itx и хотя бы сеть 2.5G. Гробы собирать не охото.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
RandomXP
22:05
Идея и реализация - отлично. Теперь можно заменить неактуальное железо на что то современное - будет отличное устройство.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Bryant333
21:53
Население планеты растет как никак.
В Steam установлен новый рекорд «онлайна» — более 42 миллионов пользователей одновременно
RandomXP
21:44
Я тут на 2066 собрал систему. Проц i9 7980XE - 18 ядер под двухсекционной водянкой завелся на 4.0 на все ядра с офсетом +0,030В на ядра. 10000р с Али - приемлемо. К сожалению проц не очень удачный - н...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter