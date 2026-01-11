ВМС США начали виртуальную отработку тактики совместного применения пилотируемых истребителей и ведомых беспилотников.

Хотя до принятия на вооружение реального беспилотного аппарата остается несколько лет, ВМС США уже приступили к разработке тактики применения автономных истребителей совместно с пилотируемыми машинами.

Центр ВМС США интегрировал так ведомые боевые летательные аппараты (СКЛА) с истребителями Lockheed Martin F-35 в рамках виртуального испытательного полигона — Объединенной среды моделирования (ОСМ). Эта среда была создана для тестирования систем F-35 без риска перехвата их излучений иностранными разведками.

Теперь ОСМ используется для отработки тактики взаимодействия пилотируемых истребителей с беспилотными аппаратами. В ходе учений пилоты F-35, используя планшеты, управляли несколькими виртуальными БПЛА и поражали цели управляемыми ракетами.

Параллельно ВМС начали разработку собственного палубного беспилотного истребителя. В сентябре 2025 года контракты на предварительные исследования получили компании Anduril Industries, Boeing, General Atomics и Northrop Grumman. Три из них уже работают над аналогичными проектами для ВВС США, а Boeing создает аппарат MQ-28A Ghost Bat для ВВС Австралии.

ВМС ранее заявляли, что до 60% авиакрыла авианосцев в будущем могут составлять беспилотные платформы. Корпус морской пехоты США уже выбрал в качестве своего первого ведомого БПЛА модификацию беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie с комплектом систем от Northrop. Этот аппарат ранее использовался для испытаний совместных полетов с F-35B, F-15E и F-16C.

До конца 2027 года ВМС планируют интегрировать в ОСМ свои основные палубные самолеты — истребители Boeing F/A-18E/F и самолет РЭБ EA-18G, а также самолет ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye. Австралия в декабре 2025 года уже продемонстрировала возможность взаимодействия F/A-18F с беспилотным MQ-28, когда последний успешно поразил цель по переданным с истребителя данным.