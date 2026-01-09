Во время раскопок в крепости Тадым на востоке Турции археологи обнаружили каменную печать возрастом около 7500 лет. Эта небольшая находка свидетельствует о существовании в неолите сложной социальной организации, за тысячелетия до возникновения известных цивилизаций.

В ходе археологических работ в крепости Тадым, расположенной в турецкой провинции Элазыг, была обнаружена небольшая, но значимая находка — каменная печать возрастом около 7500 лет. Раскопки проводятся под руководством местного музея и управления по культуре и туризму. Эта печать, созданная в эпоху неолита, существенно древнее известного царства Урарту, что заставляет пересмотреть уровень социального развития региона в глубокой древности.

Назначение артефакта пока достоверно не установлено. Исследователи предполагают, что он мог служить знаком собственности, удостоверять личность владельца или использоваться в хозяйственной деятельности, например, для учёта зерна. Подобные предметы являются редким свидетельством формирования сложных социальных и экономических отношений в этот ранний период.

Данная печать — не единственное свидетельство развитой культуры на этом месте. Ранее здесь же был обнаружен храм, датируемый переходным периодом от медно-каменного века к бронзовому, то есть около 6000 лет назад. Его конструкция включает каменный алтарь со специальным желобом, а найденные рядом останки животных и людей указывают на практику ритуальных жертвоприношений.

Вблизи храма археологи нашли различные предметы, связанные как с обрядами, так и с повседневной жизнью. Среди них: инструменты, идолы и очаги для поддержания священного огня. Эти находки указывают на то, что религия и ритуалы играли центральную роль в жизни этого древнего общества.

В настоящее время печать и другие артефакты находятся на изучении и реставрации в Археологическом и этнографическом музее Элазыга. Раскопки в крепости Тадым продолжаются.