Находки относятся к периоду неолита и принадлежали одним из первых земледельцев того времени

На археологических раскопках в Испании обнаружены инструменты, возраст которых оценивается в 7000 лет. Они принадлежали одним из первых земледельцев. Находки относятся к периоду неолита. Эта эпоха считается одним из ключевых переворотов в истории человечества.

Археологические работы проводились на месте Уэрто-Расо (Huerto Raso) в Уэске. Этот объект был найден в 1969 году Игнасио Барандиараном (Ignacio Barandiarán), а первая разведка в 1972 году подтвердила его неолитическое заселение. В июле 2024 года исследователи из Автономного университета Барселоны и Университета Сарагосы провели там масштабные раскопки. Они стали первым полноценным исследованием участка.

Учёные зафиксировали следы сезонного присутствия, а возможно, и более позднего обитания неолитических групп. Это были общества, переходившие от кочевого образа жизни к оседлому земледелию в период с 5500 по 3000 год до н.э. Среди находок найдены костные останки употреблённых в пищу животных. Исходя из численности находок, можно предположить, что это останки именно охотничьей добычи, а не домашнего скота.

Также были извлечены материальные артефакты. В их числе — кремнёвые орудия, керамика, зернотёрки и некоторые остатки сооружений для укрытия. Для дальнейшего изучения планируется применить радиоуглеродный анализ и анализ остатков на предметах.

Результаты раскопок важны не только для академической науки. Они также пополняют культурное наследие региона, позволяя лучше понять земледельческие практики и стратегии выживания этих древних поселенцев.