В Танисе обнаружены погребальные фигурки, идентифицировавшие захоронение фараона Шешонка III в чужой, меньшей гробнице, что указывает на возможный захват его собственной усыпальницы преемником.

Археологическая экспедиция в Танисе (древняя столица Египта) обнаружила 225 погребальных фигурок — ушебти, расположенных в форме звезды. Находка была сделана в безымянном саркофаге в одной из гробниц царского некрополя.

Фигурки, изготовленные из фаянса и имеющие следы формовки, содержали картуш с именем фараона Шешонка III, правившего в период 22-й династии. Это позволило идентифицировать принадлежность захоронения.

Особенностью находки является то, что более половины ушебти (древнеегипетские погребальные статуэтки) изображают женщин. В Древнем Египте женщины могли заниматься различными видами деятельности, включая ремесла и медицину.

Обстоятельства захоронения фараона вызывают вопросы. Шешонк III был погребён в сравнительно небольшой и узкой гробнице, хотя при жизни построил для себя более крупную усыпальницу в том же Танисе. Имя фараона было обнаружено на стенах этой большей гробницы.

Исследователи предполагают, что захоронение могло быть перенесено преемником Шешонка III, фараоном Шешонком IV. Вероятно, он переместил тело предшественника в уже существовавшую гробницу фараона Осоркона II, освободив основную усыпальницу для себя. Подобные случаи, связанные со сменой власти, известны в истории древнеегипетских династий.