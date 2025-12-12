Сайт Конференция
Блоги
John Connor
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
Согласно новому исследованию, из-за изменения климата к 2100 году Амазонские тропические леса могут перейти в зону «гипертропиков» — состояние, характеризующееся длительными засухами и экстремальной жарой. Это приведет к массовой гибели деревьев и резкому снижению способности леса поглощать углерод.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что климат Амазонского региона приближается к беспрецедентному изменению. Основой для прогнозов стали данные о динамике леса, собранные на выборочно вырубленных участках. Анализ указывает на эволюцию знаменитого тропического леса в биом, не имеющий современных аналогов, — «гипертропики». 

Климатический режим «гипертропиков» характеризуется экстремальными условиями. Для него типичны продолжительные засушливые сезоны, более высокие температуры и длительные периоды так называемой «горячей засухи». Ученые прогнозируют, что это приведет к увеличению смертности деревьев на 55 процентов по сравнению с текущими показателями. 

Ключевой проблемой станет снижение влажности почвы. Когда объемная влажность опускается ниже определённого порога (примерно в 0,32%), скорость транспирации у деревьев резко падает. Это вызывает сильнейший стресс, заставляя растения полностью прекращать поглощение углерода. Прекращение фотосинтеза, в свою очередь, ведет к голоданию деревьев. Одновременно в сокопроводящей системе образуются воздушные эмболы — пузырьки воздуха, блокирующие движение воды и питательных веществ. Накопление таких эмболов приводит к гибели растения. 

Массовая гибель деревьев будет иметь глобальные последствия. Амазонские леса играют критическую роль в поглощении углерода из атмосферы. Их деградация снизит эту способность. Как следствие, это негативно скажется на усилиях по стабилизации климата. 

Сценарий перехода к «гипертропикам» основан на пессимистичном прогнозе непрерывного роста выбросов парниковых газов. Авторы исследования отмечают, что аналогичные климатические условия могут сформироваться также в регионах Западной Африки и Юго-Восточной Азии к концу XXI века. Снижение антропогенного воздействия может замедлить этот процесс. 

#прогноз #изменение климата #глобальное потепление #засуха #амазония #тропики #биомы #леса #тропические леса
Источник: popularmechanics.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter