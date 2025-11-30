Морская радарная платформа в Перл-Харборе впервые за 20 лет службы сняла защитный купол для его замены, обнажив свою мощную антенну. Этот уникальный радар используется для точного сопровождения баллистических ракет и различения боеголовок.

Морская радарная платформа SBX-1, одна из самых необычных в мире, стала выглядеть еще более внушительно после демонтажа своего характерного купола. Радар SBX-1, принадлежащий Агентству по противоракетной обороне США, является крупнейшей морской РЛС на планете. Его присутствие в гавани Перл-Харбор, Гавайи, является обычным явлением, однако впервые за 20 лет эксплуатации защитный надувной купол был снят для замены, обнажив массивную фазированную решетку антенны.

Платформа SBX-1 была построена для точного сопровождения баллистических ракет на всех этапах полета, включая отделение боеголовок, и обладает ключевой способностью отличать боевые блоки от ложных целей. Данные с этого радара используются в системе противоракетной обороны, например, для наведения перехватчиков в Форт-Грили, Аляска. Радарная установка состоит из 45 000 модулей и требует сложной системы охлаждения, циркулирующей почти 3,8 кубических метра пропиленгликоля в минуту.

SBX-1 в стандартной конфигурации

Сама платформа была построена в России, а затем переоборудована для своей текущей роли в Техасе. SBX-1 имеет длину около 119 метров, ширину около 72,5 метров и высоту около 85 метров. Экипаж составляет около 85 человек, а автономность платформы достигает двух месяцев. Несмотря на первоначальные планы постройки аналогичных систем, SBX-1 осталась единственным кораблем такого типа.

Радарная решётка SBX-1 под обтекателем в форме «мяча для гольфа»

Будущее систем раннего предупреждения и отслеживания ракет связано с развертыванием менее уязвимых космических активов. В связи с этим неясно, как долго SBX-1 будет оставаться в строю. На данный момент она продолжает оставаться ценным активом Агентства по противоракетной обороне, а ее способность менять позицию для преодоления ограничений радиогоризонта остается высоко ценимым качеством.