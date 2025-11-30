Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
С ключевого элемента ПРО США SBX-1 впервые сняли гигантский купол
Морская радарная платформа в Перл-Харборе впервые за 20 лет службы сняла защитный купол для его замены, обнажив свою мощную антенну. Этот уникальный радар используется для точного сопровождения баллистических ракет и различения боеголовок.

Морская радарная платформа SBX-1, одна из самых необычных в мире, стала выглядеть еще более внушительно после демонтажа своего характерного купола. Радар SBX-1, принадлежащий Агентству по противоракетной обороне США, является крупнейшей морской РЛС на планете. Его присутствие в гавани Перл-Харбор, Гавайи, является обычным явлением, однако впервые за 20 лет эксплуатации защитный надувной купол был снят для замены, обнажив массивную фазированную решетку антенны.

Платформа SBX-1 была построена для точного сопровождения баллистических ракет на всех этапах полета, включая отделение боеголовок, и обладает ключевой способностью отличать боевые блоки от ложных целей. Данные с этого радара используются в системе противоракетной обороны, например, для наведения перехватчиков в Форт-Грили, Аляска. Радарная установка состоит из 45 000 модулей и требует сложной системы охлаждения, циркулирующей почти 3,8 кубических метра пропиленгликоля в минуту.

SBX-1 в стандартной конфигурации

Сама платформа была построена в России, а затем переоборудована для своей текущей роли в Техасе. SBX-1 имеет длину около 119 метров, ширину около 72,5 метров и высоту около 85 метров. Экипаж составляет около 85 человек, а автономность платформы достигает двух месяцев. Несмотря на первоначальные планы постройки аналогичных систем, SBX-1 осталась единственным кораблем такого типа.

Радарная решётка SBX-1 под обтекателем в форме «мяча для гольфа»

Будущее систем раннего предупреждения и отслеживания ракет связано с развертыванием менее уязвимых космических активов. В связи с этим неясно, как долго SBX-1 будет оставаться в строю. На данный момент она продолжает оставаться ценным активом Агентства по противоракетной обороне, а ее способность менять позицию для преодоления ограничений радиогоризонта остается высоко ценимым качеством.

#сша #спутник #про #платформа #противоракетная оборона #радар #противовоздушная оборона #системы про #sbx-1
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
+
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
3
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
В России резко вырос спрос на наличные деньги
5
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
5

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:59
психически больной Чимбал -сдавайтесь в руки психиатрам
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана и Чимбала
18:58
да он сбежал же с нашего ПНД ,ищем по всей Беларуси и РФ
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
jugador
18:57
Однозначно хорош. Периодически пересматриваю.
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Кот Шрёдингера
18:56
он уже написал
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
18:52
В воспалённых мозгах бандеровцев они собираются.
На Украине испытывают бронемашины «Гюрза-03» и «Десна» с колесной формулой 4х4
Сергей Анатолич
18:43
Чо то ляхи прям жгут последнее время. И подлодку спустили на воду, правда она здохла через час плаванья! Потом вертолёт постороили, правда по чужой лицензии, но это мелочи. Теперь вот спутник запусти...
Первый в России междугородний беспилотный трамвай проходит испытания в Свердловской области
Зум
18:35
Только полный идиот будет писать об этом статью
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Kutuz
18:34
Дизайн такой смотрю сейчас в моду вошёл, как то год-два назад тестировал похожего вида наушники от Soundcore. Модель точно не помню, а вспоминать лень))
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
Henry Morgan
18:28
Мы ждали, мы верили. Он вернулся. День прошел не зря. Доктор, закройте двери, установите ограду под напряжением, ров с крокодилами и зенитку. Пациент опять Тут!!!
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Emperor Of The Universe
18:27
Всё ясно, из бюстхальтерии списали в офис дворникам, да и тем 1150 поставили, а ты домой забрал потому что на свой нормальный не хватает. Потому что ветер в карманах по жизни.
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter