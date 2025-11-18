Консорциум Boeing-Saab-BAE предложит учебный самолет T-7 для замены устаревших Hawk в ВВС Великобритании, где его основным конкурентом станет M-346 от Leonardo.

Корпорация BAE Systems объединилась с компаниями Boeing и Saab, чтобы предложить учебно-тренировочный самолет T-7 для ВВС Великобритании. Он предназначен для замены устаревшего парка Hawk T1 и T2, используемых пилотажной группой Red Arrows и для подготовки курсантов. В случае победы в тендере на перспективный учебный самолет для RAF, на территории Великобритании будет создана сборочная линия T-7.

Это партнерство укрепляет трансатлантическую промышленную кооперацию и открывает возможности для совместных разработок. Однако для британской промышленности это означает отход от традиционной роли разработчика собственных реактивных тренировочных самолетов, таких как Hawk. Вместо этого BAE Systems займет новую для себя позицию партнера по сборке американско-шведского T-7 Red Hawk.

Консорциуму Boeing-Saab-BAE предстоит конкурировать за контракт с компанией Leonardo и ее самолетом M-346 Block 20. Ранее Leonardo также рассматривала возможность партнерства с BAE, но подтвердила свое участие в тендере даже после того, как британская компания сделала другой выбор.

В настоящее время Великобритания эксплуатирует парк из 16 самолетов Hawk T1 и 28 Hawk T2. Этот флот в последние годы сталкивался с проблемами безопасности, связанными с двигателями Rolls-Royce Adour.