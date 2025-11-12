Российский посол в Индии Денис Алипов в интервью Hindustan Times, опубликованном 12 ноября, подтвердил возможность передачи технологий российского истребителя пятого поколения Су-57 Индии.

Россия готова к масштабной передаче технологий в рамках углубления стратегического партнерства с Индией. Ключевым направлением станет организация лицензионного производства истребителя пятого поколения Су-57, что станет новым этапом в оборонном сотрудничестве двух стран.

Источник фото: vpk.name (Спекуляция на тему FGFA)

Технологическое оснащение Су-57 представляет особый интерес для индийских ВВС. Истребитель обладает внутренними отсеками вооружения, способными нести современные управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", включая специально разработанные для него образцы вооружений. Передача соответствующих технологий будет способствовать развитию собственной программы Индии по созданию перспективного авиационного комплекса AMCA.

Перспективы совместного производства Су-57 обсудят в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию. Стороны намерены конкретизировать карту технологического сотрудничества, включая объемы локализации производства и график передачи технической документации.

Этот проект станет логическим продолжением успешного опыта сотрудничества в авиастроении, включая лицензионное производство истребителей Су-30МКИ и совместную разработку ракетного комплекса «BrahMos».