Несмотря на технические успехи и поддержку со стороны знаменитостей, высокая стоимость и моральные аспекты процедуры вызывают сомнения и критику со стороны общества и зоозащитников.

Компания Colossal Biosciences объявила о приобретении Viagen, лидера в области клонирования домашних животных, что вновь вызвало общественный резонанс. Хотя клонирование домашних питомцев не является новым явлением (первая собака-клон появилась в 2005 году в Южной Корее) сегодня эта ниша остаётся дорогой и в основном доступна сверхбогатым. Процедура стоит в среднем около 50 000 долларов.

Успехи клонирования вызывают как восторг, так и серьёзные этические вопросы. Сторонники подчеркивают, что такие технологии дают семьям второй шанс быть с любимыми питомцами. В научной среде клонирование дикой природы, например черноногого хорька, имеет потенциал для сохранения видов. Однако создание домашних клонов остаётся дискуссионным вопросом, так как большинство тех же собак не находятся под угрозой вымирания, а миллионы животных тем временем ежегодно находятся в приютах.

Критики клонирования указывают на неэффективность и жестокость процесса: для создания одного живого клона требуется большое количество яйцеклеток и суррогатных матерей, при этом выживаемость щенков крайне низка.

Тем временм, знаменитый в Америке квотербек национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди сообщил, что его новая собака Джуни — это генетический клон его умершей в 2023 году Луа. Несмотря на то что Джуни генетически повторяет Луа, она вряд ли унаследует её характер. Том Брэди называет Джуни членом своей семьи, но защитники животных напоминают, что за этим стоит невидимая цена для живых существ, участвующих в процессе клонирования.