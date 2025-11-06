В настоящее время прорабатываются вопросы интеграции с другими типами самолётов, такими как F-35, F-16 и F-15, однако это не является приоритетной задачей

ВВС США определили истребитель F-22 Raptor в качестве основного ведущего самолёта для перспективных беспилотных аппаратов концепции Collaborative Combat Aircraft (CCA) на первом этапе программы. В настоящее время интеграция с другими самолетами, такими как F-35, F-16 и F-15, рассматривается, но является второстепенной задачей. Текущий бюджет запрашивает финансирование конкретно для истребителя F-22 для управления ведомым БПЛА.

Два прототипа CCA, YFQ-42 и YFQ-44, уже разрабатываются. По замыслу ВВС, эти беспилотники должны повысить выживаемость пилотируемых самолетов, расширить зону радиолокационного покрытия, нести дополнительное вооружение и стать более дешевой альтернативой для выполнения рискованных задач, выступая в роли «увеличителя» дальности боевых возможностей.

Конечной целью является интеграция беспилотных «ведомых» со всем парком истребителей, включая будущий F-47. Компания Lockheed Martin уже анонсировала разработку специального модуля, который позволит истребителю F-35 взаимодействовать с CCA.