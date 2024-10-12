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AMD Ryzen 9000X3D грозит уничтожить Intel Core Ultra 2 в игровой производительности
MSI OCLab раскрывает секреты производительности новых процессоров AMD, и похоже, что Intel придется попотеть, чтобы догнать "красную команду" в игровой гонке.

Согласно новым тестам MSI OCLab, грядущие процессоры AMD Ryzen 9000X3D демонстрируют впечатляющий прирост игровой производительности по сравнению с предыдущим поколением, что может обеспечить им доминирование над Intel Core Ultra 2 ("Arrow Lake-S").

В тестах, проведенных MSI на играх "Far Cry 6", "Shadow of the Tomb Raider" и "Black Myth: Wukong", 8-ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D оказался в среднем на 11% быстрее, чем Ryzen 7 7800X3D.  16-ядерный Ryzen 9 9950X3D показал еще более внушительный результат, обогнав Ryzen 9 7950X3D на целых 13%.

Такой значительный прирост производительности 16-ядерной модели, особенно в сравнении с 8-ядерной,  намекает на  возможные улучшения со стороны AMD: либо значительное увеличение тактовых частот, либо использование технологии 3D V-cache на обоих CCD чипа.  Если последнее предположение верно,  9950X3D может оказаться практически на уровне 9800X3D в играх, учитывая небольшую разницу в производительности между 7800X3D и 7950X3D.

Недавно Intel официально представила настольные процессоры Core Ultra 2-го поколения.  Предварительные данные показывают, что топовый Core Ultra 9 285K ненамного превосходит  Core i9-14900K в играх, что означает его отставание даже от Ryzen 9 7950X3D. 

Если результаты тестов MSI подтвердятся,  AMD Ryzen 9000X3D имеет все шансы стать безоговорочным лидером в игровой производительности, оставив Intel позади.

#amd #intel #процессоры #3d v-cache #ryzen 9000x3d #игровая производительность
Источник: techpowerup.com
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