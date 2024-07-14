Обновитесь сейчас: Exim уязвимость позволяет обходить фильтры безопасности.

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Компания Censys сообщила о критической уязвимости в агенте передачи почты (MTA) Exim, затрагивающей более 1,5 миллиона серверов. Уязвимость, отслеживаемая как CVE-2024-39929, позволяет злоумышленникам обходить фильтры безопасности и доставлять вредоносные вложения в почтовые ящики пользователей.



Проблема обнаружена в версиях Exim до 4.97.1 включительно и связана с некорректной обработкой многострочных имен файлов заголовков RFC2231. Это позволяет обойти механизм защиты $mime_filename, блокирующий опасные расширения файлов.



Хотя активной эксплуатации пока не зафиксировано, Censys предупреждает о наличии доступного proof-of-concept (PoC). Наибольшее количество потенциально уязвимых серверов находится в США, России и Канаде.



Exim является самым популярным MTA в мире, используемым на 59% доступных в интернете почтовых серверов. По данным Shodan, в сети открыто более 3,3 миллиона серверов Exim.



Администраторам рекомендуется немедленно обновить Exim или ограничить удаленный доступ к серверам для защиты от возможных атак. Ранее уязвимости в Exim уже использовались хакерскими группами, включая российскую группу Sandworm.