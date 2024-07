Сразитесь с инопланетными захватчиками на PC и консолях в новом кооперативном шутере на Unreal Engine 5.

© скриншот игры The First Descendant

2 июля 2024 года состоялся релиз The First Descendant - нового бесплатного шутера от третьего лица с элементами RPG и PvE от компании Nexon. Игра доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК через Steam.



Анонсирующий трейлер, представленный 8 июня на Summer Game Fest, привлек внимание более 5 миллионов зрителей. Видео, сопровождаемое композицией "Outro" группы M83, раскрывает сюжет игры: люди на планете Ингрис противостоят инопланетной расе Вульгус с помощью пробужденной силы Арче.



Разработчики подтвердили, что игроки смогут разблокировать новых персонажей, собирая материалы в игре. The First Descendant предлагает настраиваемые уровни сложности с более ценными наградами за повышенную сложность.



Технически игра работает на Unreal Engine 5, используя такие функции, как Virtual Shadow Map, AMD Frame Generation и Ray Tracing. Разработчики обещают, что монетизация free-to-play не будет чрезмерно навязчивой.