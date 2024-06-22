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Ubisoft анонсировала ремастер Beyond Good & Evil, но фанаты ждут продолжения
Ubisoft выпустит ремастер культовой игры, но фанаты по-прежнему надеются на долгожданный сиквел Beyond Good & Evil 2.

© скриншот игры Beyond Good and Evil 2

На этой неделе Ubisoft объявила о выходе ремастера культовой игры Beyond Good & Evil, запланированного на 25 июня. Однако это не тот долгожданный сиквел, которого многие фанаты ждут уже около 16 лет.

Beyond Good & Evil 2 была впервые анонсирована еще в 2008 году, но с тех пор проект столкнулся с многочисленными задержками, кадровыми потерями и неоднозначными заявлениями разработчиков. Оригинальный режиссер Мишель Ансель покинул Ubisoft в 2020 году, а творческий директор Эмиль Морель скончался в прошлом году в возрасте 40 лет. Многие скептически относятся к тому, что сиквел когда-либо выйдет.

Тем не менее, Ubisoft попыталась немного восстановить веру игроков, добавив в юбилейное издание Beyond Good & Evil новую миссию, связанную с сюжетом сиквела. Эта эксклюзивная миссия, поиск сокровищ, расскажет больше о детстве главной героини Джейд и ее связи с событиями Beyond Good & Evil 2.

Хотя это не прямой анонс долгожданного продолжения, многие рассматривают это как более конкретное свидетельство того, что разработка Beyond Good & Evil 2 все еще продолжается. Последний крупный показ игры на E3 2018 произвел сильное впечатление своими амбициозными идеями, включая процедурно генерируемые планеты, симуляцию солнечной системы и возможность создавать собственные космические корабли. Возможно, за прошедшие годы проект претерпел значительные изменения, но фанаты по-прежнему надеются, что Ubisoft сможет довести его до релиза.

#новости #ubisoft #видеоигры #beyond good & evil 2 #ремастер #сиквел #beyond good & evil
Источник: dageport.com
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