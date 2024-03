После 18 лет в Naughty Dog старшего художника уволили без прощания. Он надеется найти новую работу и команду.

Как стало известно из поста в социальной сети LinkedIn, компания Naughty Dog рассталась со своим старшим художником Сантьяго Гутьерресом после 18 лет совместной работы.



Гутьеррес охарактеризовал свое увольнение как "неожиданное" и "жестокий удар судьбы". За годы работы в студии он принимал участие в создании визуальных ландшафтов для таких популярных игр, как Uncharted, Uncharted 2, обе части The Last of Us и ремейки этих игр для нового поколения консолей.



В своем прощальном посте Гутьеррес выразил глубокое сожаление в связи с потерей работы, коллектива и привычного распорядка. По его словам, увольнение было настолько внезапным, что ему даже не дали возможности нормально попрощаться с коллегами после почти двух десятилетий совместной работы.



Уход старшего художника из Naughty Dog совпал по времени с увольнениями в других подразделениях Sony. В частности, работу потеряли 900 человек из различных студий и офисов. Однако пока неизвестно точное число уволенных именно из Naughty Dog.



В завершение своего обращения Гутьеррес сообщил, что находится в поиске нового места работы, где сможет применить свой опыт, работать в команде и вернуть утраченное ощущение счастья.