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ZANTI
Уволен старший художник из студии Naughty Dog после 18 лет работы
После 18 лет в Naughty Dog старшего художника уволили без прощания. Он надеется найти новую работу и команду.

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Как стало известно из поста в социальной сети LinkedIn, компания Naughty Dog рассталась со своим старшим художником Сантьяго Гутьерресом после 18 лет совместной работы. 

Гутьеррес охарактеризовал свое увольнение как "неожиданное" и "жестокий удар судьбы". За годы работы в студии он принимал участие в создании визуальных ландшафтов для таких популярных игр, как Uncharted, Uncharted 2, обе части The Last of Us и ремейки этих игр для нового поколения консолей.

В своем прощальном посте Гутьеррес выразил глубокое сожаление в связи с потерей работы, коллектива и привычного распорядка. По его словам, увольнение было настолько внезапным, что ему даже не дали возможности нормально попрощаться с коллегами после почти двух десятилетий совместной работы.

Уход старшего художника из Naughty Dog совпал по времени с увольнениями в других подразделениях Sony. В частности, работу потеряли 900 человек из различных студий и офисов. Однако пока неизвестно точное число уволенных именно из Naughty Dog.

В завершение своего обращения Гутьеррес сообщил, что находится в поиске нового места работы, где сможет применить свой опыт, работать в команде и вернуть утраченное ощущение счастья.

#sony #playstation #naughty dog #игровая индустрия #the last of us #разработка игр #увольнение #uncharted #gamedev #художник
Источник: filmstories.co.uk
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