Песня Тома Петти "Love Is A Long Road" набрала 36000% прослушиваний на Spotify после появления в трейлере GTA 6.

Выход долгожданного трейлера Grand Theft Auto 6 принес огромный рост популярности песне покойного музыканта Тома Петти "Love Is A Long Road" на Spotify. Количество прослушиваний этой композиции выросло более чем на 36 000% после появления ролика, достигнув 11 миллионов прослушиваний.



Трейлер GTA 6 собрал более 2 миллионов новых подписчиков на YouTube за несколько дней и набрал уже более 108 миллионов просмотров. Это больше, чем набрал за свою жизнь трейлер GTA 5.



Игры серии Grand Theft Auto известны использованием лицензированной музыки - в GTA 5 было более 400 песен на 16 радиостанциях в игре. Хотя в пятой части не было композиций Тома Петти, его песня "Runnin' Down A Dream" звучала в GTA: San Andreas.



Несмотря на впечатляющий рост прослушиваний "Love Is A Long Road", эта песня все еще сильно уступает самой популярной композиции Тома Петти "Free Fallin'" с более чем 630 миллионами прослушиваний на Spotify.



Выход трейлера GTA 6 был омрачен его утечкой до официальной премьеры, что вызвало недовольство разработчиков Rockstar Games. Однако после выхода ролика реакция игроков и критиков была в целом положительной. Фанаты тщательно анализируют трейлер в поисках намеков на сюжет будущей игры.



Релиз GTA 6 намечен на 2025 год, так что до выхода игры появятся еще несколько трейлеров. В то же время существует риск новых утечек, которые могут испортить впечатление от игры для некоторых игроков.