С помощью лица можно будет заселиться в гостиницы, пройти контроль в аэропорту, а также подтвердить покупку алкоголя и сигарет

В рамках форума «Цифровые решения» была представлена платформа биометрических сервисов «Мигом», которая позволяет получать большое количество привычных услуг без документов и банковских карт – нужно просто взглянуть на терминал.

«Мигом» объединил сервисы заселения в гостиницу без паспорта, безбарьерного прохождения проверок в аэропортах, посадки в поезда, самообслуживания в МФЦ, подтверждения возраста при покупке сигарет и алкоголя. Некоторые услуги уже внедрены, другие проходят тестирование.

По мнению разработчиков, использование «Мига» повысит скорость работы, снизит издержки, предоставит надежность и защиту от мошеннических операций. Потребителям же платформа сэкономит силы и время, а также увеличит комфорт – не нужно будет запоминать PIN-коды и брать с собой документы.

В любом случае у человека останется выбор: использовать биометрию или классический способ, а согласие можно предоставить через «Госуслуги». В системе зашифрованные образцы биометрии будут находиться отдельно от личных данных, чтобы исключить утечки.

Разработкой названия и визуальных элементов платформы занимался Артемий Лебедев, который попытался отразить в дизайне скорость, надежность и непрерывность передачи данных.