Городская катастрофа с привлечением большого сила пожарных и хаосом вокруг места происшествия привлекла внимание всего мира.

Аквариум высотой 15,2 метров, описанный как самый большой в своем роде в мире, разрушился в отеле в центре Берлина в пятницу утром, извергнув в здание, а потом на улицы города почти 1 миллион литров морской воды и 1 500 тропических рыб.

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Сила потока воды, выходящей из здания, вытолкнула груды мусора — от скрученных ламп до тележек для посыльных - на улицу перед отелем. Некоторые гости, выведенные из отеля, описали улицу, как «усыпанную умирающей рыбой», некоторые рыбки, казалось, замерзли до смерти от холодной утренней температуры - 7 градусов.

Около 100 пожарных отреагировали на происшествие, оцепив перекресток рядом с отелем Radisson, недалеко от центральной площади Александерплац. После того когда гости были эвакуированы, власти проверили наличие структурных повреждений здания, два человека были доставлены в больницу для лечения порезов, вызванных осколками стекла лопнувшего резервуара.

Цилиндрический резервуар, получивший название AquaDom, был построен в отеле в 2003 году. Создатели AquaDom описали его как самый большой цилиндрический отдельно стоящий аквариум в мире.

Муниципальные чиновники заявили, что, хотя рыба внутри основного цилиндрического аквариума вряд ли выживет, они работают над спасением рыбы, которая были размещена в небольших аквариумах внутри здания. Эта рыба также была в опасности, потому что взрыв отключил электричество в здании.

«Рыба, которая выжила, перемещается с максимально возможными предосторожностями», - сказал Маркус Камрад, чиновник в Сенате Берлина. «Наш план А заключается в том, чтобы возобновить подачу электричества. План Б будет заключаться в том, чтобы доставить рыбу в безопасное место, и у нас есть места, готовы их приютить».

Местные СМИ сообщили, что Берлинский Зоологический Сад предложил принять спасенную рыбу.

Причина обрушения аквариума не была сразу ясна, хотя местные новостные сообщения предполагали, что виноват технический дефект.

В интервью местному телевидению Сандра Визер, член федерального парламента, которая останавливалась в отеле описала свое пробуждение от ударной волны, которая, по ее мнению, была сравнима с небольшим землетрясением, прежде чем снова заснуть. Когда она встала через час, она увидела десятки людей и пожарных возле отеля, и вскоре ее вывели из здания.

Она сказала, что сцена возле отеля напомнила ей зону военных действий. «Это была картина опустошения с большим количеством мертвой рыбы вперемешку с осколками стекла», — сказала она, описывая умирающую рыбу на тротуаре, в том числе мертвую рыбу-попугая. «Та рыба, которая могла бы быть спасена, была заморожена до смерти».

Резервуар, расположенный в центре атриума отеля, имел диаметр 11.6 метра и располагался кольцом вокруг стеклянного лифта, который позволял посетителям просматривать морскую жизнь внутри.

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Берлинская пожарная команда заявила, что большая часть воды попала на улицу или в подвалы здания, а оттуда в канализационную систему здания.