Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
technonick За пост начислено вознаграждение
Гигантский чудо-аквариум AquaDom разрушился в отеле Radisson Blu в центре Берлина
Городская катастрофа с привлечением большого сила пожарных и хаосом вокруг места происшествия привлекла внимание всего мира.
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Аквариум высотой 15,2 метров, описанный как самый большой в своем роде в мире, разрушился в отеле в центре Берлина в пятницу утром, извергнув в здание, а потом на улицы города почти 1 миллион литров морской воды и 1 500 тропических рыб.

реклама

Сила потока воды, выходящей из здания, вытолкнула груды мусора  — от скрученных ламп до тележек для посыльных - на улицу перед отелем. Некоторые гости, выведенные из отеля, описали улицу, как «усыпанную умирающей рыбой», некоторые рыбки, казалось, замерзли до смерти от холодной утренней температуры - 7 градусов.

Около 100 пожарных отреагировали на происшествие, оцепив перекресток рядом с отелем Radisson, недалеко от центральной площади Александерплац. После того когда гости были эвакуированы, власти проверили наличие структурных повреждений здания,  два человека были доставлены в больницу для лечения порезов, вызванных осколками стекла лопнувшего резервуара.

Цилиндрический резервуар, получивший название AquaDom, был построен в отеле в 2003 году. Создатели AquaDom описали его как самый большой цилиндрический отдельно стоящий аквариум в мире.

Муниципальные чиновники заявили, что, хотя рыба внутри основного цилиндрического аквариума вряд ли выживет, они работают над спасением рыбы, которая были размещена в небольших аквариумах внутри здания. Эта рыба также была в опасности, потому что взрыв отключил электричество в здании. 

 «Рыба, которая выжила, перемещается с максимально возможными предосторожностями», - сказал Маркус Камрад, чиновник в Сенате Берлина. «Наш план А заключается в том, чтобы возобновить подачу электричества. План Б будет заключаться в том, чтобы доставить рыбу в безопасное место, и у нас есть места, готовы их приютить».

Местные СМИ сообщили, что Берлинский Зоологический Сад предложил принять спасенную рыбу.

Причина обрушения аквариума не была сразу ясна, хотя местные новостные сообщения предполагали, что виноват технический дефект.

В интервью местному телевидению Сандра Визер, член федерального парламента, которая останавливалась в отеле описала свое пробуждение от ударной волны, которая, по ее мнению, была сравнима с небольшим землетрясением, прежде чем снова заснуть. Когда она встала через час, она увидела десятки людей и пожарных возле отеля, и вскоре ее вывели из здания.

Она сказала, что сцена возле отеля напомнила ей зону военных действий. «Это была картина опустошения с большим количеством мертвой рыбы вперемешку с осколками стекла», — сказала она, описывая умирающую рыбу на тротуаре, в том числе мертвую рыбу-попугая. «Та рыба, которая могла бы быть спасена, была заморожена до смерти».

Резервуар, расположенный в центре атриума отеля, имел диаметр 11.6 метра и располагался кольцом вокруг стеклянного лифта, который позволял посетителям просматривать морскую жизнь внутри.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Берлинская пожарная команда заявила, что большая часть воды попала на улицу или в подвалы здания, а оттуда в канализационную систему здания.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#aquadom
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
88
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
20
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
13
Intel N95 Alder Lake-N набирает 781 балл в Geekbench
+
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
6
Китай: США «обманули» TSMC, заставив ее перенести передовые узлы в Аризону
33
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
CDPR подтвердила, что не вырезала никакой контент из обновлённой версии «Ведьмака 3»
+
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
13
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
1
Через пару лет будут введены в строй новые мощности по выпуску 28-нм чипов
1
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
Павел Дуров признан самым богатым человеком в ОАЭ - местные шейхи значительно беднее
+
На Украину может быть поставлен высокоэффективный французский зенитный комплекс SAMP-T "Мамба"
35
Биткоин пережил последний отчёт ФРС США за 2022 год – что ждать от цифрового золота под Новый год
+
Исследование: сколько стоит собрать игровой ПК в разных странах в 2022 году
23
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 71 рубля
10
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
17
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
7
Процессоры и видеокарты сильно подорожают – кто виноват, и что предпримут NVIDIA, AMD и Intel
5

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1163
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
135
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
22
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
26
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
24
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
172
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
17
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
174
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25

Сейчас обсуждают

Павел Иванов
21:14
Странный ты или у тебя проблемы с когнитивными функциями? Я разве про себя говорил? Прочти ещё раз внимательно. Об этом говорили российские пропагандисты, в частности Скабеева и Соловьев.
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
glaceauhareng
21:14
Он актёр, это его хлеб. Кроме того, не стоит сравнивать бедных и богатых. У Слая тренеры, массажисты, врачи, процедуры, диеты и всё такое. У обычного работяги денег нет зуб отремонтировать.
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
Артём Николаев
21:13
Может потому что у нас большинство мужиков на работе впахивают, едят всякое говно и заливают алкоголем осознание лютой безнадёги? А Сталлоне - в особняке в Калифорнии.
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
glaceauhareng
21:13
Сериал норм. Клан Сопрано на новый лад.
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
Правдоруб
21:10
Завтра будет ещё жиже - Costume Quest 2.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
Сергей Андросов
21:09
У тебя богатый опыт смотрю? Даже в голландской тюрьме успел побывать, а с чем сравниваешь комфорт голландской тюрьмы? 😂
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
NONsens
21:08
Про SSD аргумент интересный, но ситуация с ними пока безрадостная. Самсунг до сих пор ничего не выпустила, у других фирм и цена конская, и скорости явно не вдвое выросли. При переходе с 3-го на 4-й PC...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Роман Малыгин
21:07
Не, на 11 Винде у меня не работает обратная связь на руле, а на 10 норм. Так что пока мимо.
Пользователи массово уходят с Windows 10 — разбираемся, не пора ли переходить на Windows 11
[IRanPast]
21:06
Свалил он быстро, видно лень уже по 3-4 акка в день делать
За последнюю ночь ВС России были вновь нанесены ракетные удары по энергосетям Украины
sumrack
21:06
Почему не стоит?)) Очень даже стоит)) С удоволбствием пользуюсь и очень доволен)) а вы дальше страдайте с своим говноамуде))
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем