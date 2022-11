Успехи Китая и России подталкивают США к ускоренной разработке гиперзвукового оружия и избежать отставания

реклама

Американские военные провели успешный испытательный запуск ракеты с компонентами гиперзвукового оружия на полигоне Уоллопс в Вирджинии

«До недавнего времени у нас не было реального драйвера, чтобы взять эту технологию и поместить ее в систему оружия. В этом не было необходимости», — сказал вице-адмирал Джонни Вулф, директор программы стратегических систем ВМС. «Необходимость сейчас есть, поэтому у нас есть чувство срочности, чтобы добраться до этого».

Вулф, выступая перед CNN в прошлом месяце, когда военные провели два испытательных запуска ракет для сбора данных для гиперзвуковых разработок, признал, что Китай и Россия разработали оружие, которого США не разработали. Каждый из двух испытательных запусков провел около десятка различных экспериментов в разных областях, таких как термостойкие материалы, высококачественная электроника и легкие материалы, все из которых необходимы для успешной разработки и развертывания гиперзвукового оружия.

Россия имеет свои собственные гиперзвуковые ракеты «Кинжал». А во время испытания в прошлом году китайская гиперзвуковая ракета облетела весь мир, прежде чем поразить свою цель.

«Китай и Россия являются драйверами», — сказал Вулф.

Гиперзвуковое оружие движется со скоростью более 5 Махов, или примерно 4000 миль в час, что затрудняет его обнаружение и перехват во времени. Ракеты также могут маневрировать и изменять высоту, что позволяет им уклоняться от существующих систем противоракетной обороны.

Пентагон запросил 4,7 миллиарда долларов на гиперзвуковые исследования в следующем финансовом году, по сравнению с 3,8 миллиардами долларов, по данным Исследовательской службы Конгресса. США разрабатывают ряд различных программ гиперзвукового оружия в вооруженных силах, но ряд неудачных испытаний омрачил некоторые программы.

ВВС провели успешные испытания своего оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), но это произошло только после 3 последовательных неудачных испытаний. Common Hypersonic Glide Body, совместное предприятие армии и флота, также потерпел неудачу в испытаниях летом во время первого испытания всей системы.

Армия планирует разместить гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW) в следующем году, что сделает его первой гиперзвуковой системой, развернутой военными. Система использует двухступенчатую ракету-носитель для разгона планирующего снаряда до гиперзвуковых скоростей. Затем глиссадное тело приближается к своей цели на очень высоких скоростях, используя свою кинетическую энергию в качестве оружия.

Военно-морской флот США планирует разместить свою собственную версию системы на эсминцах с управляемыми ракетами класса Zumwalt в 2025 году, а версия для гиперзвуковой ракеты подводного базирования в настоящее время запланирована на конец этого десятилетия.

«По сути, это просто следующее поколение ракетной техники», — говорит Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований. Центр стратеги́ческих и междунаро́дных иссле́дований (англ. The Center for Strategic and International Studies, CSIS) — аналитический институт в США, базируется в Вашингтоне, округ Колумбия.

Карако говорит, что США отказались от исследований и разработок вокруг гиперзвуковых программ в последние годы. Но по мере того, как Китай и Россия наращивали инвестиции в свои собственные системы, США сделали своим приоритетом наверстывание упущенного со своими собственными агрессивными графиками.

«Мы делаем это не только потому, что они делают. Мы делаем это для конкретных военных нужд», - сказал Карако. «Вам нужна эта непредсказуемость, а не только скорость. Баллистические ракеты принесут вам скорость, но именно гиперзвуковые планеры и ГПВРД сочетают в себе скорость с маневренностью».

Не только мировые сверхдержавы смотрят на это высококачественное оружие. Северная Корея утверждала, что успешно испытала гиперзвуковую ракету в начале этого года. А на прошлой неделе Иран заявил, что его Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции разработали гиперзвуковую ракету.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде