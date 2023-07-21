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Google работает над инструментом ИИ для создания заголовков новостей
Новый инструмент на основе ИИ поможет журналистам писать статьи и заголовки

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Компания Google сообщила, что находится на ранних стадиях разработки инструментов искусственного интеллекта, которые помогут журналистам писать статьи и заголовки, и обсудила свои идеи с лидерами новостной индустрии.

Быстро развивающаяся технология уже вызывает опасения по поводу того, можно ли доверять ей в предоставлении точных отчетов и не приведет ли она в конечном итоге к тому, что журналисты потеряют работу в отрасли, которая и без того страдает в финансовом отношении.

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Руководители The New York Times, The Washington Post и News Corp. были проинформированы о том, над чем работает Google, сообщила Times в четверг.

В подготовленном заявлении Google говорится, что инструменты с улучшенным искусственным интеллектом могут помочь журналистам выбирать заголовки или разные стили письма, когда они работают над статьей, характеризуя это как способ повысить эффективность работы и производительность.

«Эти инструменты не предназначены и не могут заменить основную роль журналистов в освещении, создании и проверке своих статей», — заявили в Google.

Associated Press, которое в четверг не комментировало то, что ему известно о технологии Google, уже около десяти лет использует более простую форму искусственного интеллекта в некоторых своих работах. Например, оно использует автоматизацию для создания историй о рутинных спортивных результатах и корпоративных доходах.

Дискуссия о том, как применять новейшие инструменты для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, пересекается с озабоченностью новостных изданий и представителей других профессий по поводу того, справедливо ли технологические компании выплачивают им компенсацию за использование их опубликованных работ для обучения систем искусственного интеллекта.

Чтобы создать системы искусственного интеллекта, которые могут генерировать тексты, подобные человеческим, технологическим компаниям приходилось поглощать большие объемы письменных работ, таких как новостные статьи и оцифрованные книги. Не все компании раскрывают источники этих данных, некоторые из них взяты из интернета.

На прошлой неделе AP и производитель ChatGPT OpenAI объявили о сделке с компанией, занимающейся искусственным интеллектом, по лицензированию архива новостей AP, начиная с 1985 года. Финансовые условия не разглашаются.

Чат-боты, такие, как ChatGPT и Bard от Google, являются частью класса так называемых генеративных инструментов искусственного интеллекта, которые все более эффективно имитируют различные стили письма, а также изобразительное искусство и другие средства массовой информации. Многие люди уже используют их для экономии времени при составлении электронных писем и других рутинных документов или при выполнении домашних заданий.

Однако системы также склонны распространять ложь, которую люди, незнакомые с предметом, могут не заметить, что делает их рискованными для таких областей, как выпуск новостей или медицинские консультации.

Google исторически проявляла некоторую осторожность в применении своих достижений в области искусственного интеллекта, в том числе в своей флагманской поисковой системе, на которую пользователи полагаются для получения точной информации. Но общественное увлечение ChatGPT после его выпуска в конце прошлого года заставило технологические компании продемонстрировать новые продукты на основе ИИ.

По словам Келли Макбрайд, эксперта по журналистской этике Института Пойнтера, в идеальном мире технологии, подобные тем, которые обсуждает Google, могут добавить в мир важную информацию. По ее словам, он может документировать публичные встречи, на которых больше нет журналистов, и создавать рассказы о том, что происходит.

Но есть вероятность, что технология будет развиваться быстрее, чем может быть обнаружена новая бизнес-модель, поддерживающая местные новости, что создает искушение заменить людей-журналистов инструментами ИИ, сказала она.

Журналистские организации должны учитывать возможность того, что технология, особенно на начальной стадии, может нести ответственность за создание ошибок, а ущерб для репутации может быть больше, чем любые финансовые выгоды, которые может принести ее использование.

«Я не думаю, что произойдет хоть один этический взрыв, который все разрушит», – сказала Макбрайд. «Вместо этого, я думаю, это будет скорее снижение качества и куча мелочей, которые подрывают доверие к средствам массовой информации».

Новостные организации переживают критический момент, когда они могут использовать то, что нужно технологическим компаниям — например, доступ к архивной информации — и получать прибыль.

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Источник: techxplore.com
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