Видеопамять GDDR6X выходит в массы

Компания Galax незаметно представила свои первые видеокарты GeForce RTX 3060 Ti Plus, оснащенные 8 ГБ памяти GDDR6X. Видеокарты имеют более высокую пропускную способность памяти, чем обычные GeForce RTX 3060 Ti, и, следовательно, предлагают несколько более высокую производительность, чем обычные модели, в тех случаях, когда пропускная способность памяти имеет значение. В некоторых ситуациях Galax RTX 3060 Ti Plus может конкурировать с GeForce RTX 3070 от Nvidia.

реклама

GeForce RTX 3060 Ti Plus основана на графическом процессоре GA103 или GA104 с 4864 ядрами CUDA (как и у обычной GeForce RTX 3060 Ti), которые соединены с 8 ГБ памяти GDDR6X с производительностью 19 ГТ/с и 256-битным интерфейсом (по сравнению с 256-битным интерфейсом и 14 ГТ/с GDDR6 на обычных моделях). В результате новая видеокарта может предложить пиковую пропускную способность памяти 608 ГБ/с, что на 36% выше, чем у стандартных карт GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070.

Показатели производительности, продемонстрированные Galax и опубликованные VideoCardz, показывают, что в некоторых случаях RTX 3060 Ti Plus действительно может быть быстрее, чем модель RTX 3070, хотя эти цифры требуют независимой проверки.

Между тем, поскольку GDDR6X использует кодировку PAM4, эта память увеличивает энергопотребление как GPU, так и памяти. Кроме того, GDDR6X, доступный исключительно от Micron, как правило, дороже, чем обычный GDDR6, который поставляется тремя крупными производителями памяти.

Говоря о видеокартах Galax GeForce RTX 3060 Ti Plus, у компании есть две модели: Galax GeForce RTX 3060 Ti Plus SG с тактовой частотой 1695 МГц и тремя вентиляторами, а также Galax GeForce RTX 3060 Ti Plus с тактовой частотой 1680 МГц и двумя вентиляторами. Кроме того, обе карты имеют один восьмиконтактный разъем питания PCIe и четыре выхода дисплея (три разъема DisplayPort 1.4 и один разъем HDMI 2.1).

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Учитывая несколько странную конфигурацию Galax RTX 3060 Ti Plus, еще неизвестно, сколько в конечном итоге будут стоить видеокарты. Теоретически модель RTX 3060 Ti Plus должна находиться между обычной RTX 3060 Ti (399 долларов) и RTX 3070 (499 долларов), но, поскольку продукт будет конкурировать с последней, по крайней мере в некоторых случаях, его цена, вероятно, будет ближе к цене эталонной GeForce RTX 3070.