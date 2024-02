Nintendo утверждает, что эмулятор способствует распространению пиратства

Nintendo подает в суд на разработчиков эмулятора Yuzu Switch, ссылаясь на тот факт, что Legend of Zelda: Tears of the Kingdom просочилась в сеть еще до релиза и была загружена один миллион раз, согласно юридическому документу, которым поделился Стивен Тотило в Twitter. В иске указана компания Tropic Haze LLC, которая управляет Yuzu и ее страницей на Patreon.

Хотя Nintendo называет цифру в один миллион своего рода непоправимым ущербом, важно отметить, что к концу 2023 года было продано 20,28 миллиона копий Tears of the Kingdom. За тот же промежуток времени (примерно через 7 месяцев после запуска) Breath of the Wild было продано на Switch около 16 миллионов копий.

Это не первый раз, когда Nintendo принимает меры против эмуляторов — когда Valve запросила разрешение у Nintendo на размещение эмулятора Dolphin GameCube/Wii в Steam в мае 2023 года, Nintendo ответила отказом.

Dolphin все еще существует и с тех пор Nintendo не предприняла против его распространения никаких прямых действий. Похоже, что Dolphin требует встроенного криптографического ключа Nintendo. Даже бывший разработчик Dolphin Делрот заявил в ветке Mastodon, что распространение Dolphin общего ключа AES-128 Wii может нарушить положения DMCA о борьбе с обходом.

Nintendo еще не подала на Dolphin в суд, но это не значит, что на него и другие эмуляторы не повлияет предстоящее судебное дело Nintendo против Tropic Haze LLC (Yuzu).

С точки зрения Nintendo, эмуляция никогда не была и не будет законной. Даже если вы законно приобрели игру и кропотливо создали архивную копию на своей собственной консоли, Nintendo утверждает в этом иске следующее: «Любая копия [...], не находящаяся на авторизованном картридже или консоли, является неавторизованной копией и, следовательно, нарушает авторские права. [...] Nintendo имеет право решать, выходить ли и когда выходить на рынок игр для платформ, отличных от ее собственной консоли».

Однако существует и юридический прецедент, защищающий эмуляторы в их нынешнем состоянии. Журнал Gaming Historian выпускал статью о безуспешных иска Sony против эмуляторов.

В беседе с Ars Technica адвокат Джон Лойтерман заявил: «Nintendo хочет сказать, что лицензионное соглашение для всех пользователей ограничивает использование игры только запуском на Switch. Это проблематично, поскольку 37 CFR § 201 включает ряд исключений и ограничений в отношении того, насколько далеко идущими и применимыми могут быть подобные лицензионные условия».

Запрет эмуляции Switch определяет будущее игр Nintendo, которое будет привязано лишь к конкретным устройствам компании. Switch выпускается с 2017 года на чипсете Nvidia Tegra X1, который дебютировал в 2015 году и предназначен для мобильных устройств и Nvidia Shield.

Хотя на консоли и есть действительно интересные проекты, некоторые из них запускаются с частотой ниже 30 кадров в секунду и разрешением ниже 540p. И даже некоторые из самых популярных игр Nintendo, особенно из серии Zelda, с трудом могут работать со стабильной частотой 30 кадров в секунду на консоли компании.

В любом случае, похоже, что Nintendo надеется использовать это судебное дело, чтобы получить достаточно доказательств того, что Yuzu сознательно помогает и подстрекает пиратству, несмотря на то что он советует пользователям использовать ключи купленных игр.