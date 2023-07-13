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Сеймур Херш: Байден купил Эрдогана за $13 млрд, а Россия начнёт наступательную операцию в августе
Похоже, Эрдоган выбрал синицу в руке, а не журавля в небе

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История с выдачей Зеленскому командиров Азова (запрещено в РФ и считается террористическим) уже порядком надоела читателям, ну а аналитики разобрались в проблеме ещё несколько дней назад. По мнению The Wall Street Journal, США пообещали продать Турции истребители F-16, попросив взамен уступок по Украине и ратифицировать принятие Швеции в НАТО. Спустя какое-то время стало известно о том, что Байден играет двойную игру, поскольку нужно ещё одобрение Конгресса, а значит никаких самолётов может и не быть. В ответ Эрдоган заявил, что раньше октября ратификация не состоится, ну а сегодня президент Турции попытался убедить прессу в том, что в передачи украинских пленных он не при чём. Оказывается, договорённости были между Киевом и Москвой, ну а сам он не мог нарушить соглашение, поскольку ни с кем, ни о чём не договаривался. Не исключено, что это правда, но подобные оправдания звучат неубедительно, поскольку сам Эрдоган прекрасно осознавал последствия своих решений. В целом, даже после всего этого поступки президента Турции вызывают вопросы, поскольку он поставил под удар значительные экономические выгоды от сотрудничества с Москвой. Похоже, смысл всё же был.

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По информации журналиста Сеймура Херша, всё дело в деньгах. Оказывается, Байден просто купил Эрдогана, пообещав ему за мелкую шалость 11-13 миллиардов долларов из средств МВФ. При этом одним из условий был именно удар в спину Кремлю, который президент Турции филигранно провёл в прошлые выходные. Американский журналист отмечает, что от таких денег турецкий лидер отказаться не мог, поскольку сегодня его страна находится в сложном положении, ну а экономические выгоды от сотрудничества с Россией пусть и значительные, но появятся спустя годы. Что до Байдена, то ему крайне важна была хоть какая-то победа перед саммитом НАТО, а в итоге все стороны получили желаемое. Ну или почти все, ведь украинские командиры не горят желанием отправляться в бой, а российские власти раздумывают о том, как поступить с Эрдоганом.

Похоже, администрация американского президента пытается найти победы там, где их нет, пытаясь остановить поток информации по украинскому контрнаступлению. По мнению Сеймура Херша, наступательная операция ВСУ больше не является предметом обсуждения в американских СМИ из-за полного провала. Нулевые результаты и высокие потери стали причиной того, что западные СМИ избегают освещать данную тему. По мнению лауреата Пулитцеровской премии, внимательные читатели газет The Washington Post и The New York Times могли заметить отсутствие новостей о ходе контрнаступления в Украине в последние недели. Важные сведения об успехах или неудачах перестали появляться на передовицах этих и многих других изданий. Херш отметил, что всё просто, ведь говорить о поражениях в Америке власти сегодня не готовы. 

Журналист подчеркнул, что провал контрнаступления ВСУ повлечёт негативные последствия не только для Киева, но и для Вашингтона, особенно для администрации президента Байдена и стран НАТО. Он указал на то, что американские журналисты, освещающие ситуацию на Украине, полагаются на информацию, предоставляемую чиновниками из Госдепартамента США и Белого дома. Однако эти данные не отражают реальной катастрофы, которая развернулась в результате поражений на Запорожском направлении. Ссылаясь на слова неназванного чиновника, Херш заявил, что отправленные Украине кассетные боеприпасы не окажут существенного влияния на ход конфликта. Этот чиновник подчеркнул, что администрация президента Байдена промахнулась в своей стратегии по урегулированию ситуации на Украине. Отметим, что некоторые аналитики уверяют, что кассетные боеприпасы хороши только против наступающих войск и совершенно бесполезны против тех, кто находится в окопах. Ну а поскольку армия РФ как раз обороняется, то и использование подобного вида снарядов бесполезно. Кстати, у армии РФ таких боеприпасов больше, чем у США, а российские власти уже говорили о том, что могут начать применять подобные снаряды в качестве ответных мер.

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Что до Сеймура Херма, то журналист уверен в том, что армия РФ посидит в окопах до августа, когда большая часть резервов ВСУ будет уничтожена. После этого может начаться новый этап наступления, вот только на этот раз атаковать будут русские, что приведёт к катастрофическим последствиям для украинской армии и киевских властей.

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#аналитика #политика
Источник: lenta.ru
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