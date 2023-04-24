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AMD начала снижать цены на видеокарты – флагманы уже в 2 раза дешевле аналогов от NVIDIA
Radeon RX 6950 XT стоит 629 долларов, тогда как за GeForce RTX 3090 просят 1300 баксов
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Несколько дней назад мы с вами разбирали любопытные последствия появления на российском рынке видеокарты GeForce RTX 4070. На первый взгляд новинка NVIDIA не обладает внушительными характеристиками и далека от идеала. Так, она имеет 12 Гб видеопамяти, тогда как у AMD в данном сегменте уже 2 года назад было 16 Гб. Кроме того, GeForce RTX 4070 основана на 192-битной шине, что негативным образом отразилось на пропускной способности памяти. Ну и прирост производительности по сравнению с прошлым поколением явно не соответствует надеждам геймеров. Так, если сравнивать с GeForce RTX 3070 Ti, то можно фиксировать 20% увеличение быстродействия, тогда как GeForce RTX 3070 и вовсе всего на 30% медленнее. GeForce RTX 4070 стоит 600 долларов, но всё это только цифры, поскольку реальное положение дел на рынке далеко от идеала, ну а в итоге новинка оказалась выгоднее большинства предложение от 56 до 75 тысяч рублей. В США цифры немного иные, но суть от этого не меняется.

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Как стало известно, с недавнего времени на местном рынке AMD предпринимает титанические усилия по продвижению своей продукции. В результате Radeon RX 6950 XT, которая на старте стоила 1100 долларов, сегодня продаётся за 630 долларов. На самом деле даже дешевле, ведь все покупатели суперфлагмана получают в подарок цифровой код на бесплатное скачивание игры The Last of Us. Последняя стоит 60 долларов, а значит можно говорить о том, что стоимость Radeon RX 6950 XT упала почти в 2 раза. Инсайдеры отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими видеокартами от тётушки Су, но в данном случае мы обратимся к тому, каким образом рулит рынком Дженсен Хуанг. Если вы не в курсе, то доля рынка AMD по итогам 2022 года снизилась до 10%. Аналитики констатируют, что это привело к тому, что любые попытки красных повлиять на ценообразование не увенчаются успехом. Компания превратилась в нишевого игрока и должна занимать хотя бы 25% рынка, прежде чем действия её будут оказывать влияние на рынок. Кстати, в США Radeon RX 6950 XT за 629 долларов расхватывают, как горячие пирожки, а вот о флагманах NVIDIA прошлого поколения такого не скажешь. Дешевле 1300 долларов купить GeForce RTX 3090 нет никакой возможности, а значит сегодня Дженсен Хуанг пытается продавать свою продукцию в 2 раза дороже своего менее удачливого конкурента. 

Стоит отметить, что Radeon RX 6950 XT даже немного быстрее GeForce RTX 3090 в играх, хотя проигрывает в режиме трассировки лучей и технологии масштабирования DLSS. В целом, инсайдеры не видят решимости NVIDIA снижать цены. Спрос на графические чипы падает, а значит нужны привлекательные условия, включая акции и скидки, но Дженсен Хуанг не намерен радовать геймеров по всему миру. В пример приводятся несколько графических чипов. За GeForce RTX 3080 Ti просят 959 долларов. Это на целых 240 баксов меньше, чем на старте продаж, вот только с тех пор вышла GeForce RTX 4070 Ti. Последняя не только быстрее GeForce RTX 3080 Ti в играх, но и ощутимо лучше справляется с трассировкой лучей. Мало того, она поддерживает технологию масштабирования третьего поколения, что повышает количество кадров в секунду в сложных сценах. Вот только стоит GeForce RTX 4070 Ti 800 долларов, а значит никакого смысла покупать GeForce RTX 3080 Ti нет. Немного подешевела GeForce RTX 3070 Ti, за которую просят не 599 долларов, как месяц назад, а 519 баксов. На самом деле это полный провал, ну а о преимуществах GeForce RTX 4070 мы писали выше. 

рекомендации
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
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Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В качестве примера того, как AMD пытается удержать рынок, можно привести Radeon RX 6750 XT. Видеокарта немного уступает GeForce RTX 3070 Ti по скорости, но стоит 369 долларов. Инсайдеры полагают, что сегодня именно Radeon RX 6750 XT можно назвать лучшей видеокартой по соотношению цены и быстродействия. Сложно сказать, насколько попытки Лизы Су закрепиться на рынке будут успешными. Геймеры с недоверием относятся к продукции красного лагеря, а одними лишь скидками делу не помочь. Нужна последовательная политика, включая выпуск видеокарт нового поколения, но пока ни о чём подобном нам не известно, а значит придётся делать выбор между новинками NVIDIA и решениями AMD прошлого поколения. 

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#видеокарты #geforce rtx 3090 #radeon rx 6950 xt
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Yurexxx
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Т.е. сделать цену 4070 поинтереснее чтоб их валом брали и на кол-ве продаж сделать профит, это их жаба душит?! Легче остановить производство и подождать когда спрос подрастёт, а подрастёт ли он - экон...
Изменение спроса может повлиять на производство GeForce RTX 4070, а AMD отдаёт предпочтение RX 7600
Зося Шах
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AMD начала снижать цены на видеокарты – флагманы уже в 2 раза дешевле аналогов от NVIDIA
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