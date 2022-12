Ещё один перспективный проект стал жертвой европейской демократии

Западные политики любят рассказывать о том, что санкции в первую очередь направлены на военную промышленность и корпорации, которые так или иначе финансируют войну, тиранов и в целом нарушают демократию. С таким лозунгом англосаксы уже не раз прогибали под себя целые страны и отдельные компании, вот только когда ты находишься вдалеке от всего этого, то, информационный шум от санкций низкий. Россия никогда не выходила из-под международных санкций, ведь существовали запреты на передачу не только оружия, но и технологий. Никто никому ничего не утруждался объяснять, требуя соблюдения международного права. Сегодня ясно, что от России требовали соблюдать американское право, которое по многим причинам проникло в глобальные институты и считается единственно верным.

Так вот, согласно этому самому праву, любые американские санкции против стран и компаний тут же принимаются всеми партнёрами, а на этот раз мы видим, что удар пытались нанести не только по крупным компаниям, но и обычным гражданам России. Проблема стоит остро, ведь запреты абсурдны и не только мешают бизнесу, но и препятствуют покупке одежды и других товаров. Существующие каналы отправки работают с перебоями, а вести деловые отношения с западными партнёрами в такой ситуации стало крайне сложно. Кто-то умудряется находить решения, но иногда случается, что перспективная идея становится заложницей обстоятельств. Как стало известно, в Германии была изъята партия устройств Flipper Zero на сумму более 12.6 миллиона рублей (200 тысяч долларов). Груз доставлялся посредством Почты России, а представители этой организации заявляли, что в Германии действует логистический хаб, которые не подпадает под санкции ЕС. Похоже, у граждан России не осталось легальный способов отправки своих товаров без опасений их изъятия в пользу бедных европейцев.

Известно, что груз был задержан ещё в конце ноября, но никто не предполагал, что немцы предпримут такой неожиданный шаг, ведь вся партия была полностью уничтожена. Если вы ещё не в курсе, то Flipper Zero представляет собой тамагочи для хакеров в компактной коробке с богатым функционалом. Начнём с того, что придумал устройство житель РФ Павел Жовнер. В 2020 году он вышел с ним на Kickstarter, где умудрился сорвать куш, ведь только за сутки вместо ожидаемых 60 тысяч долларов ему перевели в 10 раз больше. В итоге конечная сумма, собранная на платформе, достигла 4.9 миллиона долларов, а спонсорами выступили 40 тысяч человек. Внутри Flipper Zero скрывается радиомодуль с поддержкой частот 433/868 МГц. Также доступен ИК-порт, модули Bluetooth и RFID с поддержкой анализатора радиосигналов и интерфейса GPIO. В наличии небольшой дисплей и универсальный порт USB-С.

Внутри каждого Flipper Zero живёт дельфин с уникальным именем. Так вот, в отличие от обычных тамагочи он питается не виртуальной пищей, а вполне конкретными взломами тех или иных электронных устройств. К примеру, вы можете с его помощью подобрать код от домофона, или пробить оборону устройства умного дома. Подобрать частоту и перехватить управление бытовой техникой соседей и в целом выполнять сотни других задач. Армия фанатов Flipper Zero растёт, но всё идёт к тому, что иностранные инвесторы, которые уже заказали необычный хакерский тамагочи, не смогут получить свою игрушку. Чего только стоит история с PayPal, которая произошла этим летом. Тогда российские разработчики открыли предзаказы на новые Flipper Zero, но в какой-то момент международная система просто заблокировала 1.3 миллиона долларов. Все расчёты были прозрачными, а после вмешательства адвокатов удалось вернуть 980 миллионов долларов. Похоже, 380 тысяч долларов бедные американцы решили оставить себе в качестве морального ущерба, ведь русские пользуются суверенными технологиями, которые должны принадлежать только США.

Как теперь российские разработчики планируют доставлять свои Flipper Zero европейским клиентам, неясно, но альтернатив всё меньше. Возможно, будет найден посредник, который возьмёт на себя доставку и все риски, хотя в сложившихся условиях таких смелых бизнесменов становится всё меньше. Источник.