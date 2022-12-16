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В Германии уничтожили партию российских тамагочи для хакеров – чем интересен Flipper Zero
Ещё один перспективный проект стал жертвой европейской демократии
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Западные политики любят рассказывать о том, что санкции в первую очередь направлены на военную промышленность и корпорации, которые так или иначе финансируют войну, тиранов и в целом нарушают демократию. С таким лозунгом англосаксы уже не раз прогибали под себя целые страны и отдельные компании, вот только когда ты находишься вдалеке от всего этого, то, информационный шум от санкций низкий. Россия никогда не выходила из-под международных санкций, ведь существовали запреты на передачу не только оружия, но и технологий. Никто никому ничего не утруждался объяснять, требуя соблюдения международного права. Сегодня ясно, что от России требовали соблюдать американское право, которое по многим причинам проникло в глобальные институты и считается единственно верным. 

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Так вот, согласно этому самому праву, любые американские санкции против стран и компаний тут же принимаются всеми партнёрами, а на этот раз мы видим, что удар пытались нанести не только по крупным компаниям, но и обычным гражданам России. Проблема стоит остро, ведь запреты абсурдны и не только мешают бизнесу, но и препятствуют покупке одежды и других товаров. Существующие каналы отправки работают с перебоями, а вести деловые отношения с западными партнёрами в такой ситуации стало крайне сложно. Кто-то умудряется находить решения, но иногда случается, что перспективная идея становится заложницей обстоятельств. Как стало известно, в Германии была изъята партия устройств Flipper Zero на сумму более 12.6 миллиона рублей (200 тысяч долларов). Груз доставлялся посредством Почты России, а представители этой организации заявляли, что в Германии действует логистический хаб, которые не подпадает под санкции ЕС. Похоже, у граждан России не осталось легальный способов отправки своих товаров без опасений их изъятия в пользу бедных европейцев.

Известно, что груз был задержан ещё в конце ноября, но никто не предполагал, что немцы предпримут такой неожиданный шаг, ведь вся партия была полностью уничтожена. Если вы ещё не в курсе, то Flipper Zero представляет собой тамагочи для хакеров в компактной коробке с богатым функционалом. Начнём с того, что придумал устройство житель РФ Павел Жовнер. В 2020 году он вышел с ним на Kickstarter, где умудрился сорвать куш, ведь только за сутки вместо ожидаемых 60 тысяч долларов ему перевели в 10 раз больше. В итоге конечная сумма, собранная на платформе, достигла 4.9 миллиона долларов, а спонсорами выступили 40 тысяч человек. Внутри Flipper Zero скрывается радиомодуль с поддержкой частот 433/868 МГц. Также доступен ИК-порт, модули Bluetooth и RFID с поддержкой анализатора радиосигналов и интерфейса GPIO. В наличии небольшой дисплей и универсальный порт USB-С.

Внутри каждого Flipper Zero живёт дельфин с уникальным именем. Так вот, в отличие от обычных тамагочи он питается не виртуальной пищей, а вполне конкретными взломами тех или иных электронных устройств. К примеру, вы можете с его помощью подобрать код от домофона, или пробить оборону устройства умного дома. Подобрать частоту и перехватить управление бытовой техникой соседей и в целом выполнять сотни других задач. Армия фанатов Flipper Zero растёт, но всё идёт к тому, что иностранные инвесторы, которые уже заказали необычный хакерский тамагочи, не смогут получить свою игрушку. Чего только стоит история с PayPal, которая произошла этим летом. Тогда российские разработчики открыли предзаказы на новые Flipper Zero, но в какой-то момент международная система просто заблокировала 1.3 миллиона долларов. Все расчёты были прозрачными, а после вмешательства адвокатов удалось вернуть 980 миллионов долларов. Похоже, 380 тысяч долларов бедные американцы решили оставить себе в качестве морального ущерба, ведь русские пользуются суверенными технологиями, которые должны принадлежать только США.  

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Как теперь российские разработчики планируют доставлять свои Flipper Zero европейским клиентам, неясно, но альтернатив всё меньше. Возможно, будет найден посредник, который возьмёт на себя доставку и все риски, хотя в сложившихся условиях таких смелых бизнесменов становится всё меньше. Источник

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#санкции #flipper zero
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