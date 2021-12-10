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Intel впервые показала работу видеокарты ARC Alchemist и анонсировала её выход в 1 квартале 2022 г
Первая демонстрация игрового процесса на видеокарте ARC Alchemist
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Наши читатели знают о дефиците полупроводников не понаслышке. Стоит признать, что сегодня во всех странах цены на видеокарты превышают рекомендованные, но в некоторых случаях магазины и региональные поставщики позволяют себе гораздо больше. К примеру, Radeon RX 6600 в немецком магазине Mindfactory стоит немалых 47 000 рублей. В цену включены все налоги и даже доставка по территории Германии. По сравнению с рекомендованными 300 евро 569 выглядят негуманно, но российские ритейлеры всегда готовы удивить геймеров. Так, аналогичная модель в Ситилинк стоит 72 000 рублей и является самой недорогой в серии.

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Даже если не брать в учёт российский рынок, то миру нужен третий игрок. NVIDIA удерживает 87% продаж графических чипов, а AMD лениво поглядывает в сторону зелёных, отгружая десятки миллионов GPU в адрес сборщиков игровых приставок. Разговоров о выходе серии видеокарт Intel было предостаточно, но только сегодня синие провели масштабную демонстрацию, созданную на основе собственных графических чипов. Видео было показано в рамках TGA 2021 Intel, где во время короткого ролика нам рассказали о новых функциях, сроках выхода и многом другом.

Зрителям продемонстрировали нарезку из игр The Riders Republic, The Rift Breaker, Age of Empires IV и нескольких других. Все они получат из коробки поддержку технологии суперсэмплинга XeSS, основанную на ИИ. В очередной раз нам напомнили о наличии отдельных ядер, занимающихся обработкой графики в трассировке лучей. При этом подобная функция появится как в настольном сегменте, так и в мобильном (ноутбуки).

Intel громко заявила, что «В игру вступил новый игрок», объявив последнее выражение новым слоганом линейки видеокарт. В ролике сообщается, что поиграть можно будет уже в 1 квартале 2022 года, но не уточняется, о какой именно платформе идёт речь. Дело в том, что ранее инсайдеры отмечали, что в 1 квартале мы увидим ноутбуки на базе видеокарт ARC Alchemist, а вот настольные модели появятся только во 2 квартале.

Если вам интересно, то можно изучить предварительные характеристики ещё не вышедшей линейке видеокарт по ссылке. Предполагается, что флагман Intel сможет конкурировать с GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6700 XT. Ранее ходили слухи о том, что синие могут вести агрессивную ценовую политику, но в текущих условиях это уже не кажется вероятным. Только за ноябрь большинство популярных моделей в европейской рознице подорожало на 30%, а в декабре цены вырастут ещё, поскольку многие производители уже сообщили о планах повысить стоимость готовой продукции на 10%.

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Spambomber_11
14:20
6*
В новой игровой нарезке Intel напомнила о выходе видеокарт Arc Alchemist и показала красивые рендеры
Alex Voloch
14:20
Хрень какая то. У меня 5950х с курвой выдает 710 в cpu-z.
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
6eлоруС_80
14:18
Взял почти год назад 5900х и доволен, как слон до сих пор! А у синебоев только сейчас появилось что-то сравнимое с 5900х/5950х. Бгг... )
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
llucul
14:17
Так смеялся )))) 3 года назад нам все СМИ втирали , что Интел, скоро представит новую архитектуру ,которая сотрёт Ryzen просто в порошок . В итоге эта хвалёная архитектура вышла и .... получился пар...
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
sop18
14:17
Это не удар по AMD и NVidia. Просто и Intel решила тоже обогатиться на майнинге. Они что, рыжие что ли
В новой игровой нарезке Intel напомнила о выходе видеокарт Arc Alchemist и показала красивые рендеры
Vladimir Kamyshnikov
14:16
Вроде в январе выходит Ryzen 6000 Вот там и посмотрим. Он может разнести Интел в хлам, поскольку даже 5000е успешно конкурируют, а у AMD был год на оптимизацию ядер
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
Ярослав Яненко
14:15
Нах.... ТСН довб чорти
Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
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