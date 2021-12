Первая демонстрация игрового процесса на видеокарте ARC Alchemist

Наши читатели знают о дефиците полупроводников не понаслышке. Стоит признать, что сегодня во всех странах цены на видеокарты превышают рекомендованные, но в некоторых случаях магазины и региональные поставщики позволяют себе гораздо больше. К примеру, Radeon RX 6600 в немецком магазине Mindfactory стоит немалых 47 000 рублей. В цену включены все налоги и даже доставка по территории Германии. По сравнению с рекомендованными 300 евро 569 выглядят негуманно, но российские ритейлеры всегда готовы удивить геймеров. Так, аналогичная модель в Ситилинк стоит 72 000 рублей и является самой недорогой в серии.

Даже если не брать в учёт российский рынок, то миру нужен третий игрок. NVIDIA удерживает 87% продаж графических чипов, а AMD лениво поглядывает в сторону зелёных, отгружая десятки миллионов GPU в адрес сборщиков игровых приставок. Разговоров о выходе серии видеокарт Intel было предостаточно, но только сегодня синие провели масштабную демонстрацию, созданную на основе собственных графических чипов. Видео было показано в рамках TGA 2021 Intel, где во время короткого ролика нам рассказали о новых функциях, сроках выхода и многом другом.

Зрителям продемонстрировали нарезку из игр The Riders Republic, The Rift Breaker, Age of Empires IV и нескольких других. Все они получат из коробки поддержку технологии суперсэмплинга XeSS, основанную на ИИ. В очередной раз нам напомнили о наличии отдельных ядер, занимающихся обработкой графики в трассировке лучей. При этом подобная функция появится как в настольном сегменте, так и в мобильном (ноутбуки).

Intel громко заявила, что «В игру вступил новый игрок», объявив последнее выражение новым слоганом линейки видеокарт. В ролике сообщается, что поиграть можно будет уже в 1 квартале 2022 года, но не уточняется, о какой именно платформе идёт речь. Дело в том, что ранее инсайдеры отмечали, что в 1 квартале мы увидим ноутбуки на базе видеокарт ARC Alchemist, а вот настольные модели появятся только во 2 квартале.

Если вам интересно, то можно изучить предварительные характеристики ещё не вышедшей линейке видеокарт по ссылке. Предполагается, что флагман Intel сможет конкурировать с GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6700 XT. Ранее ходили слухи о том, что синие могут вести агрессивную ценовую политику, но в текущих условиях это уже не кажется вероятным. Только за ноябрь большинство популярных моделей в европейской рознице подорожало на 30%, а в декабре цены вырастут ещё, поскольку многие производители уже сообщили о планах повысить стоимость готовой продукции на 10%.

