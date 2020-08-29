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Sony планирует выпустить на ПК несколько эксклюзивов с PlayStation 4

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Игровое подразделение Sony имеет несколько статей доходов. В первую очередь – это продажа игровых приставок. Возможно, первый год консоли для японцев выходят в ноль, но уже через год прибыль растёт. К середине жизненного цикла текущего поколения прибыль начинает перекрывать все расходы, что позволяет Sony продавать приставки в плюс. На самом деле больше всего японская корпорация зарабатывает на играх. Мало того, что она владеет огромным количеством лицензий, так она ещё и имеет неплохие отчисления с цифровых продажах, ведь большая часть покупок проходит именно через саму приставку. 

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Долгое время эксклюзивы PlayStation были тем Святым Граалем, на который не смел покушаться никто. Консольщики гордились своей элитарностью, высмеивая владельцев Xbox, поскольку большая часть игр этой приставки дублируется на ПК. Нас долго и упрямо пытались убедить, что скоро все геймеры уйдёт на консоли, а ранок игр для компьютеров умрёт. Что же, он не только здравствует, но и растёт. По всей видимости маркетологи Sony это понимают. 

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Как сегодня стало известно, PlayStation поделится с геймерами на ПК своими эксклюзивами. Первой ласточкой стал один из ключевых проектов 2017 года на PlayStation 4 – Horizon Zero Dawn. Ничего конкретного боссы японской корпорации не говорят. Всё, что они готовы нам сказать сейчас – число потов с консоли на ПК будет расти. Этот поступок объясняется необходимостью искать новые рынки сбыта и повышать прибыльность. 

Эксперты полагают, что волноваться ревнивым покупателям PlayStation 5 не стоит. Скорее всего на компьютер начнут выпускать игры с задержкой в несколько лет. По большому счёту, это даже больше, чем ожидалось. Sony владеет несколькими сериями, которые уже давно снятся геймерам на ПК. Будем надеяться на приход: The Last of Us, God of War, Uncharted и многих других. 

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