Оцениваем, насколько сдал свои позиции последний флагман AMD Radeon VII в 2020 году - тест-сравнение последнего топового GPU AMD с RTX 2080 & GTX 1080 Ti от Hardware Unboxed
Среди хардкорных фанатов AMD бытует мнение, что видеокарты от красных особенно хорошо раскрываются с течением времени, а поэтому сравнивать с конкурентами их надо не на релизе, а год-другой спустя. Radeon VII появился на полках 7 февраля 2019 года по цене в 699$. Притом, базировался он не на новенькой архитектуре RDNA, а на отживающей своё GCN 5, лежащей в основе Vega 56/64. Предполагалось, что данная модель сможет составить конкуренцию GTX 1080 Ti (вышедшей в 2017 по цене в 699$) и RTX 2080 (2018 год и цена в те же 699$).
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Специалисты youtube-канала Hardware Unboxed решили провести тест-сравнение Radeon VII со своими прямыми конкурентами 1.5 года спустя. И результаты теста оказались довольно разочаровывающими. Всего было протестировано 14 игр, и ни в одной из них Radeon VII не смогла одержать уверенной победы над картами Nvidia.
В World War Zи Rainbow Six Siege адаптер от AMD сумел добиться незначительного преимущества над RTX 2080 и существенно обогнать GTX 1080 Ti, а в Resident Evil 3 и Assassin's Creed Odyssey все три карты шли ноздря в ноздрю. Но во таких проектах как Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein: Youngblood, Hitman 2,Microsoft Flight Simulator 2020 и Gears 5 Radeon VII существенно отставала от своих противников.
В Horizon Zero Dawn её производительность сравнялась с 1080 Ti, но не смогла дотянуться до 2080. Солидный видеобуфер в 16 Gb памяти помог красной карте вырваться вперёд лишь в одной DOOM Eternal и только в разрешении 4K.
Общие итоги тестирования 14 игр зафиксировали отставание Radeon VII от обеих своих прямых конкурентов. Особенно важно отметить, что GeForce GTX 1080 Ti вышла на 2 года раньше и стоила столько же, сколько и главная героиня этого теста. Подводя итоги стоит сказать, что Radeon VII оказался самым разочаровывающим флагманом AMD за последние годы.
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