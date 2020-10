Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Среди хардкорных фанатов AMD бытует мнение, что видеокарты от красных особенно хорошо раскрываются с течением времени, а поэтому сравнивать с конкурентами их надо не на релизе, а год-другой спустя. Radeon VII появился на полках 7 февраля 2019 года по цене в 699$. Притом, базировался он не на новенькой архитектуре RDNA, а на отживающей своё GCN 5, лежащей в основе Vega 56/64. Предполагалось, что данная модель сможет составить конкуренцию GTX 1080 Ti (вышедшей в 2017 по цене в 699$) и RTX 2080 (2018 год и цена в те же 699$).

Специалисты youtube-канала Hardware Unboxed решили провести тест-сравнение Radeon VII со своими прямыми конкурентами 1.5 года спустя. И результаты теста оказались довольно разочаровывающими. Всего было протестировано 14 игр, и ни в одной из них Radeon VII не смогла одержать уверенной победы над картами Nvidia.



В World War Zи Rainbow Six Siege адаптер от AMD сумел добиться незначительного преимущества над RTX 2080 и существенно обогнать GTX 1080 Ti, а в Resident Evil 3 и Assassin's Creed Odyssey все три карты шли ноздря в ноздрю. Но во таких проектах как Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein: Youngblood, Hitman 2,Microsoft Flight Simulator 2020 и Gears 5 Radeon VII существенно отставала от своих противников.

В Horizon Zero Dawn её производительность сравнялась с 1080 Ti, но не смогла дотянуться до 2080. Солидный видеобуфер в 16 Gb памяти помог красной карте вырваться вперёд лишь в одной DOOM Eternal и только в разрешении 4K.

Общие итоги тестирования 14 игр зафиксировали отставание Radeon VII от обеих своих прямых конкурентов. Особенно важно отметить, что GeForce GTX 1080 Ti вышла на 2 года раньше и стоила столько же, сколько и главная героиня этого теста. Подводя итоги стоит сказать, что Radeon VII оказался самым разочаровывающим флагманом AMD за последние годы.

