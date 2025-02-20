В последних обновлениях Unreal Engine 5 Epic Games внедрили новые системы, направленные на оптимизацию компиляции шейдеров и устранение связанных с ней проблем.

В последних обновлениях Unreal Engine 5 Epic Games внедрили новые системы, направленные на оптимизацию компиляции шейдеров и устранение связанных с ней проблем. Однако, как отмечают разработчики из Digital Foundry, эти системы пока не работают с должной эффективностью без дополнительного вмешательства со стороны самих создателей игр.

В своем еженедельном подкасте специалисты Digital Foundry проанализировали недавний пост на официальном блоге Unreal Engine, посвященный проблемам кэширования шейдеров. В статье обсуждаются причины задержек, возникших в связи с ростом сложности кода шейдеров, особенно в API Direct3D 11. Хотя современные графические API, такие как Direct3D 12 и Vulkan, частично решили эту проблему благодаря Pipeline State Objects (PSO), трудности все еще сохраняются. По словам разработчиков, системы, внедренные Epic для оптимизации компиляции PSO, не функционируют должным образом в версиях Unreal Engine с 5.1 по 5.4 и требуют дополнительных усилий для корректной работы.

Тем не менее, Digital Foundry отмечает позитивные аспекты, описанные Epic Games, такие как решение проблем с глобальными шейдерами и сотрудничество с производителями оборудования и программного обеспечения для оптимизации драйверов и API. Это внушает надежду на то, что будущие обновления движка принесут ощутимый прогресс в производительности для пользователей ПК.