Sony опубликовала очередной финансовый отчёт, заодно рассказав о продажах консолей и других аспектах бизнеса PlayStation. К концу прошлого квартала за всё время продано свыше 21,7 млн консолей PlayStation 5, а за квартал 2,4 млн.
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Коммерческие продажи PlayStation за квартал уменьшились на 2% по сравнению с прошлым годом. Хуже стали продаваться собственные и сторонние игры. 79% проданного за квартал программного обеспечения было цифровым. Это максимальный разрыв между цифровыми и физическими продажами у Sony.
У сервиса PlayStation Plus сейчас 47,3 млн подписчиков.
Sony недавно закрыла сделку по приобретению разработчика игры Destiny 2, компании Bungie. Финансовые показатели последней в отчёт не вошли.
Sony прогнозирует, что в этом финансовом году продаст 18 млн консолей. Ожидается релиз крупных игр The Last of Us Part 1 и God of War Ragnarok в сентябре и ноябре соответственно. На ПК Sony выпустит Marvel's Spider-Man Remastered и Marvel's Spider-Man: Miles Morales в августе и осенью соответственно, пишет Androidcentral.