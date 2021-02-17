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Представители работающей в сфере информационной безопасности компании Trend Micro рассказали, что нашли несколько уязвимостей безопасности в популярном Android-приложении ShareIt. В магазине Google Play Store его скачали более миллиарда раз и по статистике App Annie программа была в десятке самых скачиваемых в 2019 году. Изначально разработчикам была компании Lenovo, из-за чего программа была предустановлена на смартфоны этого производителя.

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В отчёте сказано, что уязвимости могут использоваться для кражи персональной информации пользователей и запуска произвольного кода. Разрешения приложения довольно обширные. Запрашивается доступ к всему хранилищу мобильного устройства, мультимедиа, камере и микрофону, местоположению. Программа может удалять другие программы, запускаться в автозагрузке, создавать учётные записи и устанавливать пароли, а также многое другое. Есть полный доступ к сети. Исследователи поставили разработчиков в известность об этом три месяца назад, но обновления до сих пор нет.

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Помимо миллиарда устройств на Android, программа всего установлена на 1,8 млрд. устройств по всему миру, включая системы iOS, Windows, Mac. Она считается одной из лучших для локального обмена файлами. Также в списке возможностей указывается просмотр онлайн-видео, доступ к десяткам миллионов высококачественных песен, анимация GIF, обои и наклейки, игровой магазин, магазин скачивания фильмов, проверка статистики COVID-19 и собственная валюта. Веб-сайт производителя, который наряду с программой по умолчанию не использует HTTPS, называет сервис ведущей контент-платформой с популярностью в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Среднем Востоке, Африке и России.

Игровой магазин скачивает данные приложений через незащищённое соединение HTTP, из-за чего есть риск атаки типа «человек посередине». ShareIt регистрирует себя как обработчик любой ссылки со своим доменом на конце, вроде wshareit.com и gshare.cdn.shareitgames.com. При нажатии на эти ссылки приложение автоматически запускается.

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Поскольку разработчики за три месяца ничего не исправили, исследователи рекомендуют удалить приложение.