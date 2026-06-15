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Оперативная память DDR5 в Германии подорожала на 419% за год
Немецкие розничные сети поделились статистикой, согласно которой на пике рост цен на память достигал 440% по сравнению с прошлым июлем
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На протяжении последних месяцев стоимость оперативной памяти DDR5 находится примерно на одном уровне после того, как она выросла в несколько раз во второй половине 2025 года. Цены в большинстве стран мира стали в четыре-пять раз больше, чем они были летом 2025 года. Одной из этих стран является Германия.

В феврале рост цены по сравнению с минувшим июлем здесь составлял 440%, после чего случился небольшой откат до 410%. В марте комплекты DDR5 снова начали дорожать, и сейчас статистика местных розничных продавцов комплектующих говорит, что рост стоимости достиг 419%.

Изображение: Gemini

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В частности, комплект памяти 2x 32 ГБ DDR5-6000 CL28 за месяц подорожал без малого на 22%. В прошлом июле его цена составляла 208 евро, потом она достигла 1000 евро. Подорожали и другие комплекты вроде 2x 32 ГБ DDR5-6400 CL32, но цены на многие перестали заметно меняться.

Среди подешевевших можно назвать комплект из двух модулей по 16 ГБ DDR5-6000 CL28, который месяцем ранее стоил 464 евро, а теперь доступен за 417 евро. Наблюдатели полагают, что к концу года рост цен может достичь 500%.

#германия #ddr5 #оперативная память
Источник: wccftech.com
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