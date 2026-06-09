Увеличение памяти iPhone 18 требуется для работы искусственного интеллекта в iOS 27

В понедельник компания Apple провела презентацию на своей конференции разработчиков WWDC 2026. Одним из главных событий здесь стал анонс модели искусственного интеллекта, способной работать локально на устройствах американского производителя. Эти устройства должны отвечать определённым аппаратным требованиям, что может сказаться на характеристиках входящих в будущую линейку iPhone 18 смартфонов.

Большая часть функциональности искусственного интеллекта сможет работать на операционной системе iOS 27 при наличии на аппаратах 8 ГБ оперативной памяти. И всё же будут некоторые функции, которые потребуют наличия большего объёма памяти и премиальных смартфонов вроде iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Стандартный iPhone 17 имеет 8 ГБ памяти, не поддерживая некоторые возможности вроде расширенной диктовки. Инсайдер Digital Chat Station протестировал iOS 27 и высказал предположение о том, что iPhone 18 получит прирост объёма оперативной памяти на 50% до 12 ГБ. Помимо расширения возможностей ИИ это улучшит многозадачную работу на этом устройстве, а заодно сделает более плавными даже самые тяжёлые мобильные игры.

Изображение: ChatGPT

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Результатом может стать увеличение популярности iPhone 18 у покупателей по сравнению с iPhone 17, если рекомендуемая цена $799 не будет увеличена. Однако именно в этом есть сомнения на фоне дефицита оперативной памяти и её высокой стоимости. Если прежде Apple удавалось удерживать цены стабильными, то происходило это благодаря тому, что компания заранее закупила большую партию памяти. Она подходит к концу, и новые закупки будут происходить уже по увеличенным ценам.

Аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple вполне по силам взять дополнительные расходы на себя без повышения цен, поскольку её финансовые возможности позволяют это. Захочет ли компания поступить так или предпочтёт продавать iPhone 18 дороже, покажет недалёкое будущее.