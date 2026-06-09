Также здесь были обнаружены золотые украшения для шеи, руки и пальцев

Немецкий новостной портал Hessenschau сообщил об обнаружении в федеральной земле Гессен в горном районе Таунус первой из известных кельтских княжеских гробниц. Открытие сделали неподалёку от города Бад-Камберг и оно описывается как одна из наиболее важных находок железного века в этом регионе. Причём гробница была найдена не в процессе целенаправленных поисков, а при подготовительных работах перед строительством фотоэлектрической электростанции рядом с автомагистралью A3 в Лимбурге-Вайльбурге. Геомагнитная съёмка показала странные линии и круги, которые оказались монументальным погребальным комплексом высокопоставленного кельтского деятеля раннего железного века.

Изображение: Thomas Kurella, hr

На снимках видны две тонкие параллельные линии, которые пересекают ландшафт и заканчиваются круговой структурой. Внутри круга находится чётко очерченная прямоугольная фигура. Археологам это напоминает другие кельтские памятники, включая Глауберг в Гессене.

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При помощи экскаватора удалось извлечь первые металлические находки, в том числе фрагменты железного наконечника копья. До наших дней не сохранились деревянные стены погребальной камеры и человеческие останки. Зато целостность погребальных принадлежностей оказалась исключительной.

Особую ценность представляет набор из трёх золотых колец из чистого золота. При похоронах они могли находиться на шее, руке и пальце покойного. Подобные предметы в Европе раннего железного века имели не только материальную ценность, но и указывали на высокое социальное положение.

Изображение: Thomas Kurella, hr

Другой впечатляющей находкой являются остатки двухколёсной повозки. Найдены железные детали от двух деревянных колёс. Высота колёс могла достигать 1,2 м.

Сделанные из цветных металлов большие круглые колпаки ступиц и втулкообразные детали осей могли в своё время блестеть красно-золотым цветом. Найден также этрусский бронзовый кувшин внутри блока земли. Это может указывать на дипломатические контакты с отдалёнными средиземноморскими землями.

Всего в захоронении к настоящему моменту обнаружено примерно 100 предметов. Некоторые из них крайне хрупкие и были извлечены в виде блоков земли для изучения в мастерской. Перед этим их изучат при помощи рентгеновского излучения и других методов. Среди мелких находок представлены бронзовые бусины, янтарные или стеклянные украшения, кольца и фрагменты керамики. Захоронение может датироваться первой половиной V века до н. э.