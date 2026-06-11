В этом году «Оскар» за операторскую работу получил фильм «Грешники». Решение жюри вызывает вопросы. Не потому, что картина плохая, а потому что в том же списке номинантов были фильмы визуально сильнее, смелее и цельнее. Прежде всего — «Сны поездов», который остался без награды.

Номинанты

Работу оператора Отем Дюральд в «Грешниках» нельзя назвать провальной. Много красивых сцен, неплохо снятые ночные локации. Но цветокоррекция здесь крайне спорная. Она выглядит так, будто авторы смотрели первое попавшееся видео на YouTube о том, как сделать контрастный колорит и перестарались. Такой агрессивный грейдинг был бы уместен у Гильермо дель Торо, но здесь он кажется странным. Фильм излишне контрастен в плохом смысле слова — как будто все ползунки цветокоррекции выкрутили до упора. И если это была и авторская задумка, то с винтажными объективами эта идея явно не сочеталась.

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Остальные номинанты на «Оскар» за операторскую работу — тоже крепкие работы, но каждая со своими оговорками. Возьмём «Франкенштейна» (оператор Дан Лаустсен). Он снят очень красиво. Широкоформатные линзы подчёркивают окружение, свет мягкий, местами неакадемичный, но это только плюс. Работа оператора здесь полностью поддерживает художественную составляющую фильма. Всё сделано грамотно, утончённо, в меру. Единственный минус — CGI местами отвлекает. Но в целом это образцовая камерная работа без претензии на откровение.

«Марти Великолепный» (оператор Дариус Хонджи) — стопроцентное попадание под видение режиссера. Способ съёмки идеально сшит с характером персонажа. Это тот случай, когда метод оправдывает всё. Но сцены с настольным теннисом сняты настолько нелепо, что портят общее впечатление.

«Битва за битвой» (оператор Майкл Бауман) — фильм с нарочито любительской плёночной манерой. Смотрится атмосферно, сцена погони по горной дороге — вау-эффект обеспечен. Но опять же: ничего принципиально нового.

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И вот здесь возникает важный момент. Многие зрители могут сказать: все эти фильмы примерно одного уровня, у каждого есть сильные стороны и провалы. «Франкенштейн» хорош, но скучноват. «Марти» точен, но проваливается в деталях. «Битва» эффектна, но вторична. А «Грешники» просто слишком контрастны и насыщены. Так почему же «Сны поездов» должны были победить? Потому что в визуальном искусстве иногда важнее не отсутствие ошибок, а наличие собственного голоса.

«Сны поездов» — единственный фильм в списке, который не пытается понравиться. Он не оглядывается на Академию, не пытается быть «правильным» или «красивым в общепринятом смысле». Он следует своей внутренней логике, даже если она кому-то кажется странной. Сегодня, когда многие операторы работают по одним и тем же лекалам, такой подход стоит дорогого.

В чём феномен «Снов поездов»

У современных социальных сетей, в частности Instagram, есть своя эстетика, вайб. Фотографы в Instagram делятся на группы: одни любят агрессивную цветокоррекцию, другие — мягкие тона, третьи — плёночную зернистость (иногда они пересекаются). Так вот, картинка «Снов поездов» — это идеальный синтез инстаграм-эстетики и классических киношных приёмов. Авторам удалось сохранить лучшее из старой школы и добавить современное видение.

Оператор фильма (Адолфу Велозу) использует нестандартные приёмы. Например, shutter angle с малым углом в статичных сценах. Логика подсказывает, что так делать не стоит, но на деле это смотрится свежо. Иногда создаётся впечатление, что частота кадров нестабильна — и это странным образом работает на замысел. Фильм говорит о том, что жизнь состоит из череды разношёрстных событий, и такой визуальный «спотыкающийся» ритм это подчёркивает.

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И ещё один важный момент. Среди всех номинантов на «Оскар» за операторскую работу именно в «Снах поездов» больше всего статичных кадров, созерцательных планов без движения камеры. Это прямая отсылка к прошлому кинематографа, к эпохе, когда оператор не бегал за актёром, а выстраивал глубину сцены. Сегодня такой подход встречается редко и он заслуживает уважения уже сам по себе.

Но главное достоинство «Снов поездов» — цельность. Фильм не отходит от своего стиля ни на секунду. У него нет желания понравиться зрителю или жюри. Ему безразлично, оценят ли его визуальный язык. Он гнёт свою линию от первого до последнего кадра. Создаётся полное ощущение, что именно оператор здесь доминировал над режиссёром — и фильм от этого только выиграл. У остальных фильмов-номинантов такого нет. Там чувствуется баланс, компромисс. Возможно, это правильный подход, но он не рождает магии.

Остаётся предположить, что решение жюри «Оскара» за операторскую работу было связано не только с качеством картинки. Вручить статуэтку темнокожей женщине-оператору — событие редкое и важное для Академии. И это действительно исторический момент. Но обидно, что из-за этого проиграл достаточно самобытный, визуально целостный и своенравный фильм.

«Сны поездов» — это холст, который показывает, как можно адаптировать современное визуальное видение под киношный стандарт, не растеряв по пути индивидуальность. Именно за это следовало давать «Оскара» за операторскую работу.