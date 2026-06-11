Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему «Сны поездов» заслуживали «Оскара» за операторскую работу больше, чем «Грешники»

Жюри выбрало «Грешников», но операторская работа Отем Дюральд — далеко не главное открытие года. Рассказываем, чем «Сны поездов» революционнее «Франкенштейна», «Марти Великолепного» и «Битвы за битвой», и почему статуэтка могла уйти к фильму, которому плевать на мнение Академии.
[ ] для раздела Блоги
реклама

В этом году «Оскар» за операторскую работу получил фильм «Грешники». Решение жюри вызывает вопросы. Не потому, что картина плохая, а потому что в том же списке номинантов были фильмы визуально сильнее, смелее и цельнее. Прежде всего — «Сны поездов», который остался без награды.

Номинанты

Работу оператора Отем Дюральд в «Грешниках» нельзя назвать провальной. Много красивых сцен, неплохо снятые ночные локации. Но цветокоррекция здесь крайне спорная. Она выглядит так, будто авторы смотрели первое попавшееся видео на YouTube о том, как сделать контрастный колорит и перестарались. Такой агрессивный грейдинг был бы уместен у Гильермо дель Торо, но здесь он кажется странным. Фильм излишне контрастен в плохом смысле слова — как будто все ползунки цветокоррекции выкрутили до упора. И если это была и авторская задумка, то с винтажными объективами эта идея явно не сочеталась.

реклама



Остальные номинанты на «Оскар» за операторскую работу — тоже крепкие работы, но каждая со своими оговорками. Возьмём «Франкенштейна» (оператор Дан Лаустсен). Он снят очень красиво. Широкоформатные линзы подчёркивают окружение, свет мягкий, местами неакадемичный, но это только плюс. Работа оператора здесь полностью поддерживает художественную составляющую фильма. Всё сделано грамотно, утончённо, в меру. Единственный минус — CGI местами отвлекает. Но в целом это образцовая камерная работа без претензии на откровение.

«Марти Великолепный» (оператор Дариус Хонджи) — стопроцентное попадание под видение режиссера. Способ съёмки идеально сшит с характером персонажа. Это тот случай, когда метод оправдывает всё. Но сцены с настольным теннисом сняты настолько нелепо, что портят общее впечатление.

«Битва за битвой» (оператор Майкл Бауман) — фильм с нарочито любительской плёночной манерой. Смотрится атмосферно, сцена погони по горной дороге — вау-эффект обеспечен. Но опять же: ничего принципиально нового.

реклама



И вот здесь возникает важный момент. Многие зрители могут сказать: все эти фильмы примерно одного уровня, у каждого есть сильные стороны и провалы. «Франкенштейн» хорош, но скучноват. «Марти» точен, но проваливается в деталях. «Битва» эффектна, но вторична. А «Грешники» просто слишком контрастны и насыщены. Так почему же «Сны поездов» должны были победить? Потому что в визуальном искусстве иногда важнее не отсутствие ошибок, а наличие собственного голоса.

«Сны поездов» — единственный фильм в списке, который не пытается понравиться. Он не оглядывается на Академию, не пытается быть «правильным» или «красивым в общепринятом смысле». Он следует своей внутренней логике, даже если она кому-то кажется странной. Сегодня, когда многие операторы работают по одним и тем же лекалам, такой подход стоит дорогого.

В чём феномен «Снов поездов»

У современных социальных сетей, в частности Instagram, есть своя эстетика, вайб. Фотографы в Instagram делятся на группы: одни любят агрессивную цветокоррекцию, другие — мягкие тона, третьи — плёночную зернистость (иногда они пересекаются). Так вот, картинка «Снов поездов» — это идеальный синтез инстаграм-эстетики и классических киношных приёмов. Авторам удалось сохранить лучшее из старой школы и добавить современное видение.

Оператор фильма (Адолфу Велозу) использует нестандартные приёмы. Например, shutter angle с малым углом в статичных сценах. Логика подсказывает, что так делать не стоит, но на деле это смотрится свежо. Иногда создаётся впечатление, что частота кадров нестабильна — и это странным образом работает на замысел. Фильм говорит о том, что жизнь состоит из череды разношёрстных событий, и такой визуальный «спотыкающийся» ритм это подчёркивает.

реклама



И ещё один важный момент. Среди всех номинантов на «Оскар» за операторскую работу именно в «Снах поездов» больше всего статичных кадров, созерцательных планов без движения камеры. Это прямая отсылка к прошлому кинематографа, к эпохе, когда оператор не бегал за актёром, а выстраивал глубину сцены. Сегодня такой подход встречается редко и он заслуживает уважения уже сам по себе.

Но главное достоинство «Снов поездов» — цельность. Фильм не отходит от своего стиля ни на секунду. У него нет желания понравиться зрителю или жюри. Ему безразлично, оценят ли его визуальный язык. Он гнёт свою линию от первого до последнего кадра. Создаётся полное ощущение, что именно оператор здесь доминировал над режиссёром — и фильм от этого только выиграл. У остальных фильмов-номинантов такого нет. Там чувствуется баланс, компромисс. Возможно, это правильный подход, но он не рождает магии.

Остаётся предположить, что решение жюри «Оскара» за операторскую работу было связано не только с качеством картинки. Вручить статуэтку темнокожей женщине-оператору — событие редкое и важное для Академии. И это действительно исторический момент. Но обидно, что из-за этого проиграл достаточно самобытный, визуально целостный и своенравный фильм. 

«Сны поездов» — это холст, который показывает, как можно адаптировать современное визуальное видение под киношный стандарт, не растеряв по пути индивидуальность. Именно за это следовало давать «Оскара» за операторскую работу.

Добавить в закладки

Теги

оскар визуальный стиль грешники оскар за операторскую работу сны поездов
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» вечером 10 июня перестал отправлять и принимать сообщения
Для EVE Online вышло дополнение Cradle of War с новой системой военных кампаний
Philips представила линейку потолочных светильников Skylight, имитирующих естественный дневной свет
Биолог объяснил, почему божьих коровок опасно брать руками
Audi показала Q7 с V6 и SQ7 с V8 мощностью почти 600 л.с. и проекцией сигнала поворотников на дорогу
Эксперт сравнил Ryzen 7 2700X с Core i7-4790K и Ryzen 7 1800X в целом ряде игр
Китайский человекоподобный робот Z01 продемонстрировал движения тайчи на выставке KOMATEK 2026
Logitech представила складную мышь Mobi Fold
Пользователи поделились оригинальными решениями для предотвращения провисания видеокарт
У чёрной дыры массой 1,7 миллиарда солнц зафиксировали поток газа со скоростью 90 000 км/с
4-ГБ видеокарта AMD в Linux обеспечила заметно больший fps в Gothic 1 Remake на фоне Windows
На второй по мощности ГЭС в России досрочно ввели в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат
Эксперт сравнил RTX 5080 и RTX 4080 в Forza Horizon 6 и ряде других современных игр
Эксперт Муртазин: рост цен на электронику в России может достичь 50% к концу года
В Южной Атлантике обнаружили коралловый риф размером почти с Ватикан
Roblox заработал в России без VPN
Счастливчик нашёл ПК бывшего главы AMD с автографом Лизы Су и других руководителей компании
Thermalright представила двухбашенный кулер Phantom Spirit 140 с семью тепловыми трубками
20th Century Studios показала первый трейлер клаустрофобного триллера «Падение кита»
Ремейк «Готики» стартовал со второй строчки в недельном чарте продаж премиальных игр в Steam

Популярные статьи

«Паук-Нуар»: нетривиальный взгляд на классического супергероя (субъективное мнение)
Авторское кино 2000-х: семь картин, ставших культовыми вопреки студийным шаблонам
Виды малого бизнеса и с чего начать предпринимателю
Чем выделилась новинка смарт ТВ Hisense 65UR9S на RGB miniLED
Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Как собрать оптимальный и недорогой игровой ПК для игр в разрешении Full HD летом 2026 года
10 заслуживающих внимания ремейков и ремастеров игр на ПК — классика в новом качестве
Первые впечатления от демо Valor Mortis — добротный soulslike с наполеоновским флёром
Эра сотрудников-агентов — как внедрить мультиагентные ИИ-системы в бизнес-процессы digital-агентства
Почему «Сны поездов» заслуживали «Оскара» за операторскую работу больше, чем «Грешники»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter