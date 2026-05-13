Google представила проект устройств под названием Googlebook
Американский производитель собирается выпустить новую серию премиальных ноутбуков со ставкой на ИИ

В рамках выставки Android Show компания Google анонсировала устройства премиального сегмента под названием гуглбуки (Googlebooks). Было сказано, что ранее выпущенные хромбуки (Chromebooks) продолжат обновляться на протяжении обещанного срока. Некоторые модели будут обновлены до пользовательского интерфейса Googlebooks.

Изображение: Google

Вице-президент Google Джон Малетис, который руководит разработкой системы ChromeOS на протяжении последнего десятилетия, поделился некоторыми подробностями. О чём он не рассказал, так это о том, как будет называться операционная система на устройствах новой категории. Она может иметь много общего с настольным интерфейсом системы Android, но название пока не сообщается.

Здесь будут сохранены многие привычные для пользователей ChromeOS функции. Некоторая функциональность может измениться или исчезнуть, так как Google в новых устройствах переосмысливает свой опыт.

Изображение: Google

Принадлежность к премиальной категории означает использование процессоров Intel, Qualcomm и MediaTek. Это же означает, что сохранится поддержка архитектуры x86.

Первые устройства под новым брендом могут быть представлены нынешней осенью. Их производителями будут такие бренды, как Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo. Устройства смогут работать с мобильными приложениями для Android без эмуляции. Также большое внимание будет уделяться Gemini AI. Виртуальный помощник можно будет запускать, проведя указатель мыши по элементам на экране.

#google #android #хромбуки #googlebook #гуглбуки #хромбк
Источник: 9to5google.com
